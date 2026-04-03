自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》新北國王慶創隊5週年 5月3日還要為連霸功臣奧帝辦引退式

2026/04/03 18:29

奧帝即將在這賽季後退休。（新北國王提供）奧帝即將在這賽季後退休。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕自 2021 年成軍以來，新北國王從「Crown the City王城榮耀」出發，歷經五個賽季的淬鍊，成長為台灣籃壇的指標球隊。今年適逢創隊五週年，球團今公布將於 4 月 24 日、5 月 2 、 3 日推出「KINGS 5th Anniversary 新北國王五週年」主題週，回顧這五年間從初創、爭冠到寫下王朝的榮耀時光。並於 2 日賽前舉行「五週年成員表揚」，致敬 10 位自球隊創立至今始終堅守崗位的在職隊職員，同時 3 日賽後為洋將奧帝舉行引退儀式。

創立首年國王便闖進季後賽，隨後的賽季中，不斷邁向巔峰，在2023-25賽季接連奪下金盃，達成隊史二連霸壯舉，並代表台灣出征東亞超級聯賽（EASL）摘下季軍榮譽，成功讓新北的浪潮席捲亞洲籃壇。從第一年的「Crown the City」王城榮耀，到第五年的「The Reign Don’t Stop」，國王已樹立屬於自己的強大王朝，這五年來的每一場勝仗與每一座獎盃，都是球員與球迷共同奮戰的成果。

洋將奧帝即將在本賽季結束後正式退下球員身分。感謝他過去四季為球隊打下的功臣，球團特別規劃於 5 月 3 日賽後為他舉行引退儀式及見面會。作為球隊長期的核心戰將，奧帝卓越的球商、冷靜的判斷力以及領袖氣質，不僅是球隊完成二連霸的重要拼圖，更是球迷心中無可取代的關鍵人物。隨著賽季進入尾聲，幫助球隊建立王朝的戰將也將正式卸下球衣。

球團特別規劃於 5 月 2 日賽前舉行「五週年成員表揚」，致敬 10 位自成軍便並肩作戰至今的在職隊職員。包含總經理毛加恩、球隊經理洪志虎、代理總教練洪志善、球員李愷諺、簡祐哲、助理教練林政語、助理教練李惟恩、體能教練張崇熙、防護員邱柏凱以及輔導員Clay Danner。球團希望透過這份表揚，讓球迷看見五年的革命情感，無論是在聚光燈下奮戰的球員，或是隱身幕後的力量。

球團同步推出「五週年紀念套票」及單場票，目前已全面開賣。「A4-2 區套票」（限量 50 組），內含五週年球員紀念卡包、GrandTies 雙蓋寬口真空不鏽鋼保溫瓶，以及 gloé protein 水解乳清口栓包。「B2-4 區套票」（限量 50 組），內含五週年球員紀念卡包、GrandTies 滑蓋式真空不鏽鋼保溫杯，以及 gloé protein 水解乳清口栓包。

此次「KINGS 5th Anniversary新北國王五週年」主題週也特別感謝合作夥伴「藥師健生活」與「永雄建設」的支持，共同打造溫馨的場內外活動，慶祝創隊五週年的榮光，也為奧帝的球員生涯送上最誠摯的致敬，一同開啟新北國王下一個精彩的五年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中