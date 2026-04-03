中職》羅戈失常、後援失手 兄弟敗給統一苦吞本季第4敗

統一獅潘傑楷敲關鍵二壘安打。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕開季戰績低迷的中信兄弟，今天主場面對統一獅再次苦戰，一度靠著曾頌恩長打、王威晨安打超前，但不敵獅隊潘傑楷適時安打和後續攻勢，終場獅隊6:2贏球。

獅隊首局差點從羅戈手中拿分，單局雖有2安打，但一次不慎妨礙守備造成雙殺，攻勢瓦解。

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3局上，面對羅戈投球，陳聖平敲安、田子杰保送，獅隊再靠朱迦恩安打先馳得點。

3局下，中信兄弟反攻，賽前才被調離第4棒、改打第7棒的曾頌恩，首位上場擊出二壘打，岳東華擊出投手方向強襲球，喬登擋下後猶豫是否傳二壘當下掉球，形成失誤。喬登接著保送高宇杰，無人出局滿壘時，王威晨安打帶有2分打點，兄弟超前。

該半局，宋晟睿遭三振形成1出局，黃韋盛擊出滾地球但避免雙殺，2出局一三壘有人，陳俊秀遭喬登三振。

羅戈4局被首位打者陳重羽敲安，之後潘磊滾地球推進、羅戈發生暴投，一度造成2出局三壘有人，陳聖平擊出的平飛球，被一壘手陳俊秀美技接殺，擋下1分。

僅有1分領先的兄弟，5局上2出局後，羅戈卻連續保送林子豪和蘇智傑，潘傑楷適時的二壘打，讓獅隊再次反超分數。羅戈今天僅投5局，送出4保送，去年他僅2場比賽投出4次以上保送。

6局上，今天擔任獅隊指定打擊的潘磊，從陳琥手中擊出陽春砲，幫助球隊拉開分差，也是個人生涯首轟、本季首安。

7局上，陳冠穎登板，邱智呈三壘打、林子豪敲安，獅隊再拿1分；8局上，陳聖平從王凱程手中擊出陽春砲。兄弟此役4任後援投手，僅余謙沒有失分紀錄。

統一獅潘磊擊出生涯首轟。（記者廖耀東攝）

中信兄弟洋投羅戈。（記者廖耀東攝）

統一獅陳聖平擊出陽春砲。（記者廖耀東攝）

統一獅洋投喬登。（記者廖耀東攝）

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