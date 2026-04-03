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日職》火腿開季7戰18轟追平洋聯最多紀錄 伊藤大海優質好投摘勝

2026/04/03 21:47

萬波中正（右）。（資料照，記者陳逸寬攝）萬波中正（右）。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿王牌投手伊藤大海今天交出6局無失分好投，加上火腿打線全場猛敲15安，包含2發全壘打，最終火腿隊以12比3擊敗歐力士猛牛，火腿收下2連勝。火腿隊開季7戰共敲18發全壘打，暫居全日職12隊最多。

火腿打線今天先發9人都有敲安，第2局靠水野達稀清壘二壘安打攻進3分，第4局野村佑希關鍵二壘安打、以及清宮幸太郎的適時安打，再攻進3分。第6局火腿灌進5分，包含萬波中正的左外野三分砲。第8局郡司裕也擊出右外野陽春砲添分。

身為經典賽日本隊國手的伊藤大海，開幕戰對軟銀鷹主投5.2局失5分。伊藤大海此戰開賽連續解決4名打者，第2局遇到2出局滿壘局面，伊藤大海讓歐力士打者紅林弘太郎敲飛球出局，化解失分危機。

第3局伊藤大海在2出局後連續被敲2安，讓對手攻占一、三壘，伊藤用三振化解危機，他在後面3局只再被敲1安，完成投球工作。總計伊藤大海主投6局用101球，被敲4安，賞5次三振，保送、觸身球各1次，摘本季首勝。

根據《體育報知》報導，火腿隊開季7戰共敲18轟，與1991年西武獅並列洋聯最多紀錄。而火腿開季連7場開轟，這是火腿隊史睽違23年之後的壯舉。火腿隊在2003年曾締造開季連9場開轟的隊史紀錄。

歐力士先發投手寺西成騎主投3.1局失6分，吞本季首敗。

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