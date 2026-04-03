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中職》驚天逆轉秀！味全向台鋼說再見 連4年天母首戰奪勝

2026/04/03 20:27

朱育賢擊出再見安打，獲選單場MVP，賽後與李多慧一起跳應援曲。（記者陳逸寬攝）朱育賢擊出再見安打，獲選單場MVP，賽後與李多慧一起跳應援曲。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍第一指名大物劉俊緯今在8局下擊出石破天驚的追平3分砲，9局下朱育賢擊出再見安，率隊以5：4擊敗台鋼，從2023年起，龍隊連續4年在天母首戰奪下勝利。

台鋼在2局上率先開啟攻勢，王柏融敲安上壘，曾昱磬四壞串聯，劉時豪2出局二、三壘有人擊出適時安打，送回台鋼第1分，這也是劉時豪轉戰台鋼的首分打點，原本曾昱磬也要拚回本壘，卻遭陳子豪雷射肩助殺於本壘之前。

4局上，台鋼吳念庭開局安打上壘，魔鷹二壘安打送回第1分，王柏融補上適時安打，攻佔一三壘，杜家明用雙殺打攻回1分。4局下，陳子豪四壞串聯吉力吉撈．鞏冠、朱育賢雙安，李凱威在1出局滿壘擊出高飛犧牲打，為龍隊突破鴨蛋。

台鋼先發投手江承諺投5局被敲5支安打，有4次三振，失1分，本季初登板繳好投。陳柏清在6局下接替，雖然在7局下一度面臨一三壘有人危機，最終仍完成2局無失分，有效封鎖味全打線。

台鋼在8局上攻勢再起，王博玄內安，陳文杰和曾子祐都用短打製造味全失誤，即便呂偉晟連飆2K，卻對王柏融暴投失分，被台鋼進帳保險分，只是味全在8局下突破台鋼，劉俊緯從施子謙手中敲出追平3分砲，讓比賽回到原點。

紀錄顯示，自從龍隊復出以來，還沒有選手能在8局起的球賽中、擊出至少3分打點的追平分救命全壘打，劉俊緯是「新味全」的史上第一人。

味全在9局下靠曾聖安四壞上壘，郭天信敲安串聯，林辰勳短打推進至二、三壘，吉力吉撈故意四壞，朱育賢在滿壘擊出再見安打。

劉俊緯擊出三分砲追平比數。（記者陳逸寬攝）劉俊緯擊出三分砲追平比數。（記者陳逸寬攝）

伍鐸。（記者陳逸寬攝）伍鐸。（記者陳逸寬攝）

江承諺。（記者陳逸寬攝）江承諺。（記者陳逸寬攝）

劉時豪。（記者陳逸寬攝）劉時豪。（記者陳逸寬攝）

魔鷹。（記者陳逸寬攝）魔鷹。（記者陳逸寬攝）

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