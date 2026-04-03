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中職》張奕再扮「勝投怪盜」 出賽2場拿2勝暫居勝投王

2026/04/03 21:19

張奕。（記者陳志曲攝）張奕。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕張奕今天再次扮演「勝投怪盜」，7局上登板中繼無失分，7局下張育成立刻擊出關鍵二壘安打攻下超前分，富邦悍將在新莊本季首戰以3：2逆轉勝樂天桃猿，張奕本季出賽2場才投2局已拿2勝，暫居聯盟勝投王。

富邦前6局兩度靠范國宸擊出二壘安打追平比數，7局上張奕用12球讓樂天3上3下，7局下王念好開局選到保送，被林岳谷犧牲觸擊送上二壘，前3打席都被三振的張育成擊出二壘安打，富邦以3：2首次超前，張奕取得勝投資格，廖任磊、曾峻岳各投1局合力守勝。

張奕指出，今年的角色就是後援，勝投可遇不可求，雖然希望中繼點也可以進帳，但沒辦法，球隊剛好幫很多忙，這場很巧，與前次在台南對統一獅一樣，也從王念好開始，「當時峻岳就就說，他會幫我守住勝利，結果真的成真了。」

張奕透露，富邦逆轉戰局時，他正在做伸展，「看到育成安打的瞬間，我笑了，游霆崴說『又是你！』，我只能笑笑地回『對，又是我』，感謝他們，我才有勝投，我沒拿過勝投王，也沒想那麼多，應該很快就會被超越。」

今天新莊湧入11,600名觀眾締造滿場，張奕表示，早上進到球場前，就看到很多球迷在商品部排隊，「還蠻興奮的，看到滿場球迷為我們加油，我們也努力拿下這1勝。」

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