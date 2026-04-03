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中職》賽後與總教練後藤光尊跳舞 張育成：可以多跳一點

2026/04/03 21:37

富邦悍將總教練後藤光尊（右）與MVP張育成（左）跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）富邦悍將總教練後藤光尊（右）與MVP張育成（左）跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天在新莊本季首戰以3：2逆轉勝樂天桃猿，戰績3勝1仍居首位，7局下擊出關鍵二壘安打送回超前分的張育成獲選單場MVP，對於賽後與總教練後藤光尊一起跳舞，他笑說：「跳得很好，可以多跳一點。」

富邦前6局兩度靠范國宸擊出二壘安打追平比數，7局下重啟攻勢，王念好開局選到保送，被林岳谷犧牲觸擊送上二壘，前3打席都被三振的張育成擊出二壘安打，助富邦以3：2首次超前。張育成表示，因為前3打席都被三振，第4打席以擊到球為主。

樂天由曾家輝先發，用90球投5局，被打4支安打失1分，還投出生涯單場新高的10次三振，張育成認為，雖然這場的結果是好的，畢竟打線吞下10Ｋ，球員還是要做很多改變，曾家輝這場很厲害，成功擾亂打者的節奏。

富邦這場兩次從落後追平，張育成指出，球隊的氛圍一直很好，不論領先或落後都一起扛，今年打線多了洋將邦力多，對方投手一定會很小心，「只要是洋將，大家都會很謹慎投球，這對打線會有很好提升，不只是我跟范國宸而已。」

總教練後藤光尊在張育成結束賽後訪問時，被副領隊林威助拱上頒獎台一起跳舞，現場氣氛瞬間嗨翻，張育成笑說：「完全沒有人跟我講，主持人Cue他的時候，他已經在旁邊準備了，他跳得很好，可以多跳一點，希望每次贏球，都可以看到他上去跳！」

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