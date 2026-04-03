啦啦隊》揮別腦震盪陰霾！吳安萱海洋盃強勢回歸2金1銀

吳安萱（中）重返賽場摘下2金1銀。（全國啦啦隊總會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026第九屆海洋盃啦啦隊錦標賽暨城市邀請賽在高雄鳳山登場，去年腦震盪退賽的吳安萱強勢回歸，這位來自桃園市新興高中的女將共獲2金1銀，樂得她當眾喜極而泣。

上屆海洋盃彩排就發生意外送醫的吳安萱，如今捲土重來表現更加出色，混合小組第三級、城市啦啦隊第二級都獲金牌，僅雙人組出現兩次失誤屈居銀牌，讓她開心地說：「剛要上場時確實有點緊張也還有陰影，但很開心順利完成。去年受傷讓我一路哭進醫院，因為想到準備這麼久卻沒辦法下場，甚至影響團隊成績，今年總算可以笑著離開，就像教練賽前所說：『把去年的份連本帶利拿回來！』」

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吳安萱去年雖然遭遇投入啦啦隊以來最嚴重的傷勢，但她靠著「堅持與信任隊友 」勇敢回到賽場，「其實從來沒想過要退出，我只休息一週就參與訓練，並且不斷告訴自己：『要相信隊友，他們一定能安全接住我！』很高興今年順利參賽，也走出意外受傷的陰霾。」

已成為台灣競技啦啦隊傳統強權的新興高中，本屆海洋盃多達37人、8組參戰，依舊維持出色演出，不僅包辦混合小組第二、三級雙金，並且摘下城市邀請賽第二級金牌，劉承杰、翁德勝並列最有價值男運動員獎，全隊另獲台灣最佳團隊獎。

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