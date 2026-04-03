圖輯》FA韓籍五本柱新莊城堡合體 中場熱舞超香畫面曝

Fubon angels韓籍五本柱李晧禎（左起）、李珠珢、李雅英、南珉貞與朴星垠中場演出。（記者陳志曲攝）
〔記者陳志曲／新北報導〕富邦悍將迎來在新莊主場首場賽事，Fubon angels全員到齊，韓籍五本柱李珠珢、李雅英、南珉貞與回歸的李晧禎，以及新加盟的朴星垠首度在新莊城堡亮相，帶來別出心裁的中場表演，嗨翻球迷。「五本柱」性感黑色上衣搭配牛仔褲熱舞，「珠珠寶貝」李珠珢上身綁帶裝曲線畢露，辣翻全場。
Fubon angels韓籍五本柱李晧禎（左起）、李珠珢、李雅英、南珉貞與朴星垠中場演出。（記者陳志曲攝）
Fubon angels「珠珠寶貝」李珠珢中場演出。（記者陳志曲攝）
韓啦新同學「奔妮」朴星垠中場演出。（記者陳志曲攝）
台妹小南珉貞中場演出。（記者陳志曲攝）
「阿勇」李雅英中場演出。（記者陳志曲攝）
Fubon angels李珠珢（前左 ）與朴星垠（前右）。（記者陳志曲攝）
Fubon angels李珠珢。（記者陳志曲攝）
Fubon angels全員到齊。（記者陳志曲攝）
Fubon angels李珠珢（左）與朴星垠（右）。（記者陳志曲攝）
Fubon angels南珉貞。（記者陳志曲攝）
Fubon angels李晧禎（中）與成員開心互動。（記者陳志曲攝）
Fubon angels李雅英（前右）。（記者陳志曲攝）
富邦悍將張育成與Fubon angels全體成員。（記者陳志曲攝）