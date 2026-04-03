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圖輯》FA韓籍五本柱新莊城堡合體 中場熱舞超香畫面曝

2026/04/03 22:44

Fubon angels韓籍五本柱李晧禎（左起）、李珠珢、李雅英、南珉貞與朴星垠中場演出。（記者陳志曲攝）Fubon angels韓籍五本柱李晧禎（左起）、李珠珢、李雅英、南珉貞與朴星垠中場演出。（記者陳志曲攝）

〔記者陳志曲／新北報導〕富邦悍將迎來在新莊主場首場賽事，Fubon angels全員到齊，韓籍五本柱李珠珢、李雅英、南珉貞與回歸的李晧禎，以及新加盟的朴星垠首度在新莊城堡亮相，帶來別出心裁的中場表演，嗨翻球迷。「五本柱」性感黑色上衣搭配牛仔褲熱舞，「珠珠寶貝」李珠珢上身綁帶裝曲線畢露，辣翻全場。

Fubon angels韓籍五本柱李晧禎（左起）、李珠珢、李雅英、南珉貞與朴星垠中場演出。（記者陳志曲攝）Fubon angels韓籍五本柱李晧禎（左起）、李珠珢、李雅英、南珉貞與朴星垠中場演出。（記者陳志曲攝）

Fubon angels「珠珠寶貝」李珠珢中場演出。（記者陳志曲攝）Fubon angels「珠珠寶貝」李珠珢中場演出。（記者陳志曲攝）

韓啦新同學「奔妮」朴星垠中場演出。（記者陳志曲攝）韓啦新同學「奔妮」朴星垠中場演出。（記者陳志曲攝）

台妹小南珉貞中場演出。（記者陳志曲攝）台妹小南珉貞中場演出。（記者陳志曲攝）

「阿勇」李雅英中場演出。（記者陳志曲攝）「阿勇」李雅英中場演出。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢（前左 ）與朴星垠（前右）。（記者陳志曲攝）Fubon angels李珠珢（前左 ）與朴星垠（前右）。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢。（記者陳志曲攝）Fubon angels李珠珢。（記者陳志曲攝）

Fubon angels全員到齊。（記者陳志曲攝）Fubon angels全員到齊。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢（左）與朴星垠（右）。（記者陳志曲攝）Fubon angels李珠珢（左）與朴星垠（右）。（記者陳志曲攝）

Fubon angels南珉貞。（記者陳志曲攝）Fubon angels南珉貞。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李晧禎（中）與成員開心互動。（記者陳志曲攝）Fubon angels李晧禎（中）與成員開心互動。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李雅英（前右）。（記者陳志曲攝）Fubon angels李雅英（前右）。（記者陳志曲攝）

富邦悍將張育成與Fubon angels全體成員。（記者陳志曲攝）富邦悍將張育成與Fubon angels全體成員。（記者陳志曲攝）

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