兄弟大聯盟洋投先發、富邦挑戰本季第4勝 今日賽事預告與轉播

中信兄弟。（記者廖耀東攝）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA例行賽邁入尾聲，排名卡位戰來到白熱化階段，今天2場轉播帶給大家，分別是灰狼打七六人，以及鵜鶘交手國王。

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大聯盟3場轉播，太空人對上運動家，來看鄧愷威是否有機會出賽，還有大都會面對巨人，以及道奇作客國民的D-LIVE賽事。

中職共有3場賽事，兄弟派出有大聯盟資歷的洋投黎克先發，對上統一獅帝芬；富邦坐鎮新莊主場挑戰本季第4勝，由江國豪交手樂天艾菩樂；另一場為台鋼王維中對壘味全梅賽鍶。

NBA

07：00 灰狼VS七六人 緯來體育、愛爾達體育1台

10：00 鵜鶘VS國王 愛爾達體育1台

MLB

06:30 道奇 VS 國民 D-LIVE 愛爾達體育2台

09:30 太空人 VS 運動家 愛爾達體育2台

10:10 大都會 VS 巨人 緯來育樂、華視

桌球世界盃

11：00 8強 （上）

18：00 8強 （下）

轉播：愛爾達體育3台

日職

13:00 軟銀@羅德 DAZN2

中職

17:00 統一獅 VS 中信兄弟 緯來體育

17:00 樂天桃猿 VS 富邦悍將 緯來育樂、愛爾達體育2台

17:00 台鋼雄鷹 VS 味全龍 愛爾達體育1台、博斯運動一台

TPBL

14:30 夢想家@特攻 緯來體育

17:00 海神@雲豹 MOMOTV

PLG

16:00 洋基工程@領航猿 官方YT

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