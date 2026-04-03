籃球》台灣女籃新主帥是他？日媒曝人選為B聯盟秋田前任總教練

台灣女籃。（資料照，取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女籃在去年亞洲盃女子籃球賽二級冠軍戰大勝伊朗，重返一級舞台，但當時是由助理教練邱啟益臨危受命掌兵符，籃協至今尚未公布新任總教練人選。不過，日媒爆料指出，前B聯盟秋田北部喜悅主帥前田顯藏可能為接任人選。

台灣女籃在2023年亞洲盃僅獲第8遭降二級，去年從資格賽打起。找了外籍教練歐森執掌兵符，他雖帶隊闖過資格賽，卻在瓊斯盃時爆出隊內氣氛不佳，出發前緊急換帥，改由邱啟益代掌兵符，他也順利帶隊拿下冠軍，完成重返一級的任務。

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不過，籃協至今尚未公布台灣女籃新任總教練人選，先前僅有消息指出，可能會由外籍教練接手。日媒《先驅MOBILE》報導，曾任日本男子職籃B1秋田北部喜悅總教練長達6年的前田顯藏，將出任台灣女籃總教練，這傳聞已經被消息人士證實，且近日會對外公布。

43歲的前田顯藏自2015年起擔任秋田北部喜悅助理教練，2019年起執掌秋田北部喜悅兵符，直至去年12月25日因戰績不佳卸任，而過去曾在秋田效力的「台灣黑豹」阿巴西也曾於他的麾下打球。如今傳出他將接手台灣女籃國家隊，能否繳出有別於以往的表現，令外界期待。

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