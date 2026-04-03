自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》台灣女籃新主帥是他？日媒曝人選為B聯盟秋田前任總教練

2026/04/03 23:20

台灣女籃。（資料照，取自FIBA官網）台灣女籃。（資料照，取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女籃在去年亞洲盃女子籃球賽二級冠軍戰大勝伊朗，重返一級舞台，但當時是由助理教練邱啟益臨危受命掌兵符，籃協至今尚未公布新任總教練人選。不過，日媒爆料指出，前B聯盟秋田北部喜悅主帥前田顯藏可能為接任人選。

台灣女籃在2023年亞洲盃僅獲第8遭降二級，去年從資格賽打起。找了外籍教練歐森執掌兵符，他雖帶隊闖過資格賽，卻在瓊斯盃時爆出隊內氣氛不佳，出發前緊急換帥，改由邱啟益代掌兵符，他也順利帶隊拿下冠軍，完成重返一級的任務。

不過，籃協至今尚未公布台灣女籃新任總教練人選，先前僅有消息指出，可能會由外籍教練接手。日媒《先驅MOBILE》報導，曾任日本男子職籃B1秋田北部喜悅總教練長達6年的前田顯藏，將出任台灣女籃總教練，這傳聞已經被消息人士證實，且近日會對外公布。

43歲的前田顯藏自2015年起擔任秋田北部喜悅助理教練，2019年起執掌秋田北部喜悅兵符，直至去年12月25日因戰績不佳卸任，而過去曾在秋田效力的「台灣黑豹」阿巴西也曾於他的麾下打球。如今傳出他將接手台灣女籃國家隊，能否繳出有別於以往的表現，令外界期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中