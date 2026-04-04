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網球》不忍了！西西帕斯打破沉默 反駁前教頭批評是落井下石

2026/04/04 07:00

西西帕斯。（資料照，美聯社）西西帕斯。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕針對前教頭伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）去年夏天的批評，希臘網球名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）終於打破沉默反駁，並直言這形同「落井下石」。

西西帕斯2025年7月溫布頓網球錦標賽首輪沒打完因傷退賽，伊凡尼塞維奇恨鐵不成鋼，公開痛批這位單手反拍名將，導致雙方合作不到3個月就分道揚鑣，曾在溫網奪冠的克羅埃西亞名師當時說：「他必須找到解決背傷的辦法。我很震驚，這輩子從沒見過準備如此不充分的球員。我這把年紀膝蓋又差，狀態都比他好三倍！」

如今伊凡尼塞維奇擔任法國好手菲斯（Arthur Fils）的教練，近來受訪時又放話，強調不後悔先前言論，「最終我都沒口出惡言。我說的每句都是真的，而且事實證明確實如此。」

連番砲轟惹惱西西帕斯，這位前世界第3的人氣球星隱忍多時，如今回應英媒《泰晤士報》：「我不明白他這麼做有什麼意義。如果他想以此督促我更加努力訓練、振作起來，那絕對不是正確策略，我真的很受傷。」

正為蒙地卡羅大師賽備戰的西西帕斯，強調從未想過身為教練居然會講出這種話，「最糟糕的是他說的根本不是事實。我當時狀態不好是因為受傷，已經超過兩週沒有好好訓練。他就像是在我倒地不起時，又狠狠踢了一腳。」

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