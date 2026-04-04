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圖輯》最後一舞！小龍女全員淚灑球場 味全龍逆轉勝劃下完美句點

2026/04/04 06:02

「小龍女」賽後合影，為星岑（後右3）、米奇（後左3）的「最後一舞」留下紀念。（記者陳逸寬攝）「小龍女」賽後合影，為星岑（後右3）、米奇（後左3）的「最後一舞」留下紀念。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳逸寬／台北報導〕初代「小龍女」星岑與米奇於今年初結束合約，卸下Dragon Beauties啦啦隊員身分。昨（3日）受邀重返味全龍主場開幕戰應援，在球場留下「最後一舞」。小龍女全員到齊，盛大登場應援，兩人分別鎮守一、三壘側舞台，整場跳好跳滿，火力全開，展現一貫的敬業與熱情。

賽後球團特別安排歡送儀式，在隊友簇擁與全場掌聲中，兩人揮別舞台。（記者陳逸寬攝）賽後球團特別安排歡送儀式，在隊友簇擁與全場掌聲中，兩人揮別舞台。（記者陳逸寬攝）

賽後球團特別安排歡送儀式，由隊長小映獻花給米奇、副隊長林襄獻花給星岑。在隊友簇擁與全場掌聲中，兩人情緒潰堤，逐一與隊友道別，小龍女全員淚灑球場，離情依依。

初代「小龍女」星岑（右前）、米奇（左後）逐一與隊友道別，小龍女全員淚灑球場，離情依依。（記者陳逸寬攝）初代「小龍女」星岑（右前）、米奇（左後）逐一與隊友道別，小龍女全員淚灑球場，離情依依。（記者陳逸寬攝）

場上戰況同樣高潮迭起，味全龍靠著劉俊緯關鍵三分砲與朱育賢的再見安打，以5：4逆轉擊敗台鋼雄鷹。主場開幕戰在勝利加持下，交織離情與祝福，在歡笑與淚水中留下最動人的一夜。

初代「小龍女」星岑在應援台完成「最後一舞」。（記者陳逸寬攝）初代「小龍女」星岑在應援台完成「最後一舞」。（記者陳逸寬攝）

初代「小龍女」星岑在應援台完成「最後一舞」。（記者陳逸寬攝）初代「小龍女」星岑在應援台完成「最後一舞」。（記者陳逸寬攝）

初代「小龍女」星岑在應援台完成「最後一舞」。（記者陳逸寬攝）初代「小龍女」星岑在應援台完成「最後一舞」。（記者陳逸寬攝）

初代「小龍女」米奇在應援台完成「最後一舞」。（記者陳逸寬攝）初代「小龍女」米奇在應援台完成「最後一舞」。（記者陳逸寬攝）

初代「小龍女」米奇在應援台完成「最後一舞」。（記者陳逸寬攝）初代「小龍女」米奇在應援台完成「最後一舞」。（記者陳逸寬攝）

星岑站在應援台上，向觀眾揮手道別。（記者陳逸寬攝）星岑站在應援台上，向觀眾揮手道別。（記者陳逸寬攝）

米奇（中）火力全開、在場上跳好跳滿，展現始終如一的敬業精神。（記者陳逸寬攝）米奇（中）火力全開、在場上跳好跳滿，展現始終如一的敬業精神。（記者陳逸寬攝）

隊長小映獻花，米奇眼眶泛淚，流露不捨之情。（記者陳逸寬攝）隊長小映獻花，米奇眼眶泛淚，流露不捨之情。（記者陳逸寬攝）

副隊長林襄獻花給即將轉任球團服務的星岑。（記者陳逸寬攝）副隊長林襄獻花給即將轉任球團服務的星岑。（記者陳逸寬攝）

主場開幕戰全員到齊的「小龍女」賽後在場中合影，也為星岑與米奇留下珍貴的「畢業照」。（記者陳逸寬攝）主場開幕戰全員到齊的「小龍女」賽後在場中合影，也為星岑與米奇留下珍貴的「畢業照」。（記者陳逸寬攝）

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