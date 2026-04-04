自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平本季首轟出爐！MVP三連星煙火齊放 道奇5轟炸翻國民

2026/04/04 07:35

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天面對國民展開本季首次客場之旅，日本巨星大谷翔平終於終結低潮，本季首支長打就是一發3分砲，而道奇今天也火力展示，單場狂敲5轟上演煙火秀，終場13：6炸翻國民，系列賽拔得頭籌。

道奇昨天公布新版客場道奇藍球衣，今天馬上著裝上陣對決國民。開季6場18打數0長打的大谷，今開賽首打席吞K，國民則是1局下靠著明星游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）3分砲先馳得點。然而3局上大谷第2打席，逮中偏低變速球夯出中、右外野3分砲一棒追平，擊球初速109.5英哩、飛行距離401英呎，本季首支長打就是首轟。隨後貝茲（Mookie Betts）又補上一發2分砲，道奇單局進帳5分逆轉。

儘管國民3局下又追回1分緊咬比數，但宇宙道奇攻勢來得又快又狠，4局上帕赫斯（Andy Pages）也把小白球扛出牆，2分砲幫助道奇再擴大領先。衛冕軍簡單又暴力的全壘打戰術屢試不爽，5局下佛里曼（Freddie Freeman）也夯出一發2分砲，該局道奇又靠著連續安打共進帳4分。7局上新同學塔克（Kyle Tucker）也加入煙火秀行列，敲出他轉戰道奇首轟，奠定勝基。

大谷翔平今天開轟後，第3打席又敲1支一壘安打，9局上補上1支高飛犧牲打，全場5打數2安打包含本季首轟，貢獻4分打點，吞下2次三振，賽後打擊率提升至0.217、攻擊指數0.754。道奇全場狂敲16安包含5轟，MVP三連星今天都開轟，貝茲6打數2安打、佛里曼4打數1安打；另外，塔克、帕赫斯與赫南德茲（Teoscar Hernandez）3人都是猛打賞演出。

道奇先發投手斯漢（Emmet Sheehan）主投5.2局被敲7安包含1轟，失掉4分責失分，送出2次三振與3次保送，在隊友火力支援下收下本季首勝，賽後防禦率8.00；國民老將麥克拉斯（Miles Mikolas）今先發慘不忍睹，4.1局被道奇狂敲11安包含4轟，痛失11分全是自責分，投出4次三振與1次保送，吞下開季2連敗，賽後防禦率14.46。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中