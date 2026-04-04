MLB》大谷翔平本季首轟出爐！MVP三連星煙火齊放 道奇5轟炸翻國民

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天面對國民展開本季首次客場之旅，日本巨星大谷翔平終於終結低潮，本季首支長打就是一發3分砲，而道奇今天也火力展示，單場狂敲5轟上演煙火秀，終場13：6炸翻國民，系列賽拔得頭籌。

道奇昨天公布新版客場道奇藍球衣，今天馬上著裝上陣對決國民。開季6場18打數0長打的大谷，今開賽首打席吞K，國民則是1局下靠著明星游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）3分砲先馳得點。然而3局上大谷第2打席，逮中偏低變速球夯出中、右外野3分砲一棒追平，擊球初速109.5英哩、飛行距離401英呎，本季首支長打就是首轟。隨後貝茲（Mookie Betts）又補上一發2分砲，道奇單局進帳5分逆轉。

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儘管國民3局下又追回1分緊咬比數，但宇宙道奇攻勢來得又快又狠，4局上帕赫斯（Andy Pages）也把小白球扛出牆，2分砲幫助道奇再擴大領先。衛冕軍簡單又暴力的全壘打戰術屢試不爽，5局下佛里曼（Freddie Freeman）也夯出一發2分砲，該局道奇又靠著連續安打共進帳4分。7局上新同學塔克（Kyle Tucker）也加入煙火秀行列，敲出他轉戰道奇首轟，奠定勝基。

大谷翔平今天開轟後，第3打席又敲1支一壘安打，9局上補上1支高飛犧牲打，全場5打數2安打包含本季首轟，貢獻4分打點，吞下2次三振，賽後打擊率提升至0.217、攻擊指數0.754。道奇全場狂敲16安包含5轟，MVP三連星今天都開轟，貝茲6打數2安打、佛里曼4打數1安打；另外，塔克、帕赫斯與赫南德茲（Teoscar Hernandez）3人都是猛打賞演出。

道奇先發投手斯漢（Emmet Sheehan）主投5.2局被敲7安包含1轟，失掉4分責失分，送出2次三振與3次保送，在隊友火力支援下收下本季首勝，賽後防禦率8.00；國民老將麥克拉斯（Miles Mikolas）今先發慘不忍睹，4.1局被道奇狂敲11安包含4轟，痛失11分全是自責分，投出4次三振與1次保送，吞下開季2連敗，賽後防禦率14.46。

大谷翔平。（美聯社）

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