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MLB》「法官」賈吉終結低潮夯第3轟！洋基投手群追平史上最狂紀錄

2026/04/04 08:23

賈吉。（路透）賈吉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今主場迎戰馬林魚，當家巨星「法官」賈吉終結開季低潮，敲出本季第3轟，此役雙安演出好表現，加上投手群優異發揮下，幫助條紋軍以8：2輕取馬林魚，收下3連勝，開季7戰拿6勝。

賈吉在經典賽複賽階段陷入低潮，回到春訓後狀況仍未止跌回升，更將低迷手感延續至開季，儘管賽前有2轟，但打擊率是慘烈的0.125。不過今天1局下，賈吉馬上從馬林魚先發投手培瑞茲（Eury Pérez）手中夯出2分砲，本季第3轟幫助洋基2：1逆轉超前。

2局下洋基靠著培瑞茲控球大爆走，獲得4次四壞保送與1次觸身球，擠回2分，其中該觸身球砸到賈吉右手肘內側，讓他相當不滿，所幸並無大礙。挨球吻後的賈吉4局下遭到三振，6局下選到保送，8局下敲出一壘安打，最終3打數2安打，獲得2次四死球，貢獻3分打點，賽後打擊率0.185、攻擊指數0.786。

洋基此役6局下又靠著馬林魚暴投拿下1分，7局下「米飯哥」萊斯（Ben Rice）敲出擊球初速高達110.9英哩的暴力平射陽春砲追加分數，8局下又在2出局一二壘有人時敲出二壘安打，添加2分保險分為洋基奠定勝基。萊斯賽後打擊率0.409、攻擊指數1.364，是條紋軍陣中目前最火燙的打者。

洋基投手群同樣功不可沒，先發投手沃倫（Will Warren）主投5.2局被敲4安包含2轟，失掉2分責失分，送出6次三振，並在4位牛棚投手合力把關下喜收本季首勝，賽後防禦率2.70。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，洋基投手群本季前7場只失8分，追平2002年巨人和1993年勇士保持的大聯盟紀錄。

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