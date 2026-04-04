NBA》湖人悲報！東契奇賽季報銷 無緣爭奪MVP等年度獎項仍將上訴

東契奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人當家巨星東契奇（Luka Doncic）昨天面對雷霆的比賽中傷退，今MRI檢查結果出爐，確定為左腿腿後肌二級拉傷，湖人宣布他剩餘例行賽報銷。

根據《ESPN》報導，二級拉傷通常需要約一個月的時間來復原，但湖人並未給出東契奇明確回歸時間，只表示他確定將缺席最後5場例行賽；這次受傷也讓東契奇無法達到爭取年度獎項所需的65場出賽門檻。

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然而其經紀人表示，將替東契奇提出特殊情況申請，確保他的表現能被納入年度獎項評選。同時在聲明中強調，東契奇本季打出生涯代表作，MVP爭奪戰更進入白熱化，他已盡最大努力為球隊與聯盟出賽，如此精彩的賽季不應被這次不幸受傷而被忽視。

在《ESPN》本季最後一次MVP媒體票選排名中，東契奇位居第4，落後於第3名的金塊約基奇（Nikola Jokic）、第2名馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與第1名雷霆吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。本季是東契奇效力湖人第一個完整賽季，64場出賽場均貢獻33.5分（聯盟第1）、8.3助攻（聯盟第3）、7.7籃板（後衛第2）與1.6抄截（聯盟第6）。

季後賽將於美國時間4月18日開打，湖人目前排名西部第3，已經確定晉級，剩餘5場賽事將交手獨行俠、雷霆、勇士、太陽、爵士。然而隨著東契奇倒下且不確定何時回歸，湖人的季後賽之旅出現巨大危機。

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