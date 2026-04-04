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MLB》狂！海盜44億最強大物解鎖5個第一次 豪寫多項歷史超罕見壯舉

2026/04/04 08:58

葛瑞芬。（法新社）葛瑞芬。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜昨天將百大新秀第一名的19歲超級大物游擊手葛瑞芬（Konnor Griffin）升上大聯盟，並隨即砸下9年1.4億美元（約新台幣44.7億）延長合約綁人。今天葛瑞芬面對金鶯迎來大聯盟初登場，馬上就有安打演出，也幫助海盜5：4獲勝。

3A只打過5場就登上最高殿堂的葛瑞芬，今在主場迎來初登場，擔任先發第7棒游擊手。2局下生涯首打席面對金鶯右投布瑞迪許（Kyle Bradish），葛瑞芬在多達38986名球迷見證之下，敲出擊球初速105.8英哩的強勁二壘安打，幫助海盜先馳得點，在觀眾席的母親更是馬上喜極而泣。隨後葛瑞芬靠著隊友安打回本壘得分，單局內首安、首打點、首得分一次滿足。

在葛瑞芬點燃攻勢下，海盜該局猛攻4分大局。4局下葛瑞芬展現選球眼獲得四壞保送，生涯首保送也出爐。5局下葛瑞芬在2出局一二壘有人時上場打擊，最終與左投恩斯（Dietrich Enns）纏鬥7球揮空三振，吞下生涯首K。

不過海盜該局先靠高飛犧牲打多添1分保險分，金鶯9局上一度靠著經典賽美國隊國手韓德森（Gunnar Henderson）開轟追到僅剩1分差，但最終海盜仍驚險收勝。而葛瑞芬今天的大聯盟初登場，3打數敲出1安打，另有1打點、1保送、1得分與1三振，解鎖5個生涯「第一次」。

葛瑞芬今天也寫下多項歷史紀錄，數據專家藍斯（Sarah Langs）整理，葛瑞芬是2012年的普洛法（Jurickson Profar）後，首位未滿20歲、大聯盟首秀就敲安的球員；他也以19歲又344天之齡，成為海盜隊史自1956年馬澤羅斯基（Bill Mazeroski）的19歲又306天後，大聯盟初登場就敲安的最年輕球員。

葛瑞芬也成為1998年拉米瑞茲（Aramis Ramirez）的19歲又335天後，初登場選到保送的最年輕球員。此外，葛瑞芬還是史上第7位未滿20歲、初登場有「長打+打點」的球員；未滿20歲、初登場就同時達成「保送＋打點」更是史上第4人。

葛瑞芬。（路透）葛瑞芬。（路透）

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