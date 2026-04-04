MLB》力壓大谷、賈吉等重砲！守護者大物並列全壘打王寫126年偉業

德勞特。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕守護者今天在主場以4：1擊敗小熊，收下2連勝。陣中大物外野手德勞特（Chase DeLauter）敲出本季第5轟，並列大聯盟全壘打王，更寫下罕見紀錄。

今年開季才迎來大聯盟例行賽初登場的德勞特，馬上用手中的球棒向世界自我介紹。今天賽前已經猛敲4轟的他，7局下2出局一壘有人時，逮中內角高96.6英哩速球大棒一揮，夯出右外野2分砲，擊球初速109英哩，飛行距離402英呎，本季第5轟出爐。

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Chase DeLauter keeps crushing



He LAUNCHES his 5th homer of the season! pic.twitter.com/wsi0WCJRu9 — MLB （@MLB） April 3, 2026

德勞特此役4打數3安猛打賞，貢獻3分打點，幫助守護者4：1獲勝，賽後打擊率高達0.346、攻擊指數1.293。德勞特生涯前7場比賽就狂敲5發全壘打，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，德勞特成1900年以來，史上第3位在生涯前7場例行賽敲5轟的球員，也追平第2多紀錄，至於第1名則是史托瑞（Trevor Story）在2016年敲的7轟。

目前德勞特5轟，與運動家新星重砲捕手蘭利斯（Shea Langeliers）並列大聯盟全壘打王，表現更力壓4位去年「50轟俱樂部」成員，包含大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）、史瓦伯（Kyle Schwarber）與羅里（Cal Raleigh），其中去年60轟的羅里，本季7場出賽至今1轟難求，打擊率是悲慘的0.160、攻擊指數0.450。

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