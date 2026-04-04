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MLB》大谷首轟延續現役最狂紀錄！道奇主帥：或許有神秘力量幫助...

2026/04/04 10:51

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對國民終於敲出本季首轟，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言，或許真的有更偉大的力量在幫助他，同時也進一步分析大谷回神的關鍵。

大谷翔平今天3局上逮中麥克拉斯（Miles Mikolas）偏低變速球，夯出中、右外野追平3分砲，擊球初速109.5英哩、飛行距離401英呎，本季首轟出爐。大谷全場5打數2安打，另有一支高飛犧牲打，賽後打擊率提升至0.217、攻擊指數0.754。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平目前跨季連續38場上壘，是大聯盟現役最長紀錄；此外，他在投手丘上跨季連續22.2局無失分，也是現役最佳。

大谷今天終於結束長打荒，當他開轟那剎那也在打擊區目送球飛向外野看台。對此總教練羅伯斯賽後直言：「他在開轟後抬頭望向天空，或許真的有某種更偉大的力量在幫助吧。」羅伯斯也表示，當翔平打得好，對全隊來說就像鬆口氣，「因為他是我們最好的球員，只要他開始發揮，整個球隊就會跟著進入狀態。我知道今天大家都是帶著好心情離場，也希望這轟能帶動翔平打出更多安打。」

談到大谷今天的打擊內容，羅伯斯認為，他首先感受到大谷開始試著把球打向球場各方向，如中、右外野附近；同時他也對大谷9局上無人出局滿壘時的高飛犧牲打給予讚賞：「面對左投、2好球絕對落後之下，他還能把球打得很強勁，他現在每個打席的內容都比之前好很多。」

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