韓職》年薪10萬美元帶來的超值投手 韓媒關注王彥程的第2次先發

王彥程。（資料照，悍創運動經紀提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力韓職韓華鷹的25歲台灣左投王彥程，在台灣時間今天下午1點將作客挑戰斗山熊，和南韓隊經典賽國手郭彬先發對決，而韓媒OSEN更關注這位韓華用年薪10萬美元（約台幣322萬）網羅的台灣投手，能否延續他前次先發的超值表現。

韓華鷹打完開季前6勝的戰績是3勝3敗，昨由洋投赫南德茲先發5.1局失3分的表現領銜，以11：6擊敗斗山熊、中止3連敗，團隊勝率站上5成。事實上，前5戰韓華2勝3敗時，唯一拿下勝投的先發投手是王彥程，當時已引起韓媒發出「這像話嗎？」的報導，認為韓華鷹先發輪值在開季時的狀況並不如預期，竟只有透過「亞洲配額」制度低薪延攬的台灣投手拿下勝投。

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王彥程在上月29日對戰培證英雄的主場比賽中先發登板，迎來KBO初登板，用95球主投5.1局被敲4安打，另有2次四壞（含觸身球）、送出5次三振，失3分。王彥程的最快球速148公里，搭配二縫線速球、滑球、曲球與指叉球，成功壓制對手打線，最終韓華10：4大勝，他也拿下勝投，賽後並和前來觀戰的奶奶相擁而泣，場面感人。

韓華在去年賽季結束後結束後，以年薪10萬美元與王彥程簽下亞洲配額合約，過程中韓華多次親赴日本積極接觸，最終成功延攬。王彥程自2019年起以育成合約效力於日職樂天金鷲，在二軍累計出賽85場、投343局，戰績20勝11敗、防禦率3.62，其中去年賽季則出賽22場、投116局，拿下10勝5敗、防禦率3.26，並送出84次三振，但都未能升上一軍。

韓華總教練金卿文在看完王彥程的首場先發後，甚至開玩笑表示：「是不是用太便宜的價格就把他帶來了」，其實就在大讚他的表現，並說：「能在那麼關鍵的情況下拿下1勝，真的很感謝。」他也指出：「就算在日本投過很多比賽，在這麼多觀眾面前登板一定還是有壓力，加上家人也在現場，能拿下勝利我也很替他高興。」

王彥程從熱身賽3場到例行賽初登板，都在大田主場出賽，此役將在蠶室球場迎來生涯首次客場登板，韓媒也關注他能否在第二次先發延續好投，帶領球隊挑戰連勝。

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