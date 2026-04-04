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MLB》9.6億前韓職MVP重傷長期缺陣！藍鳥緊急簽下2屆明星冠軍左投

2026/04/04 13:06

柯賓。（資料照，美聯社）柯賓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥休季以3年3000萬美元（約新台幣9.6億）簽下的前韓職MVP強投龐塞（Cody Ponce），本季初登板就遭遇嚴重傷勢，恐長期缺陣，藍鳥在先發輪值重創之下也緊急補強，簽下36歲左投柯賓（Patrick Corbin）。

龐塞在3月31日迎來睽違5年的大聯盟先發，卻在第3局要處理一顆內野滾地球時，不慎造成右膝受傷，隨即倒在內野紅土上，最後坐上醫療車離開球場。隔天傷勢診斷出爐，龐塞遭遇右膝前十字韌帶（ACL）扭傷，預計將長期缺陣。

藍鳥開季先發輪值傷病眾多，除了龐塞以外，貝里歐斯（Jose Berrios）、畢伯（Shane Bieber）與耶薩維奇（Trey Yesavage）也都在傷兵名單。今天藍鳥緊急補強，以100萬美元合約簽下36歲左投柯賓，合約還包含100萬美元激勵獎金。

柯賓過去效力響尾蛇、國民與遊騎兵，曾入選2屆全明星賽，也是2019年國民世界大賽冠軍成員，雖然柯賓在國民最後幾年表現不佳（2021、2022年大聯盟敗投王、2023年國聯敗投王），但去年轉戰遊騎兵繳出相對穩定的一季，先發30場投155.1局送出131次三振，防禦率4.40，拿下7勝11敗，ERA+83。

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