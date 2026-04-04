MiLB》讓他升！台灣混血英雄「費仔」4安鐵支打瘋了 OPS高達1.389

費爾柴德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者3A的台灣混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）開季狀況超火燙，今天持續交手海盜3A，「費仔」狂敲4支安打上演「鐵支」，開季連續6場比賽都有安打演出。

經典賽代表台灣隊夯2轟封神的費爾柴德，雖然沒能爭取到大聯盟開季，但在3A表現極佳。今天擔任先發第6棒指定打擊，完全不知道「OUT」這個單字怎麼拼，首打席獲得四壞保送後，接下來連續4個打席都敲出安打，包含2次突擊短打形成內野安打，以及1支二壘安打。

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Columbus Clippers OF Stuart Fairchild drives in his 2nd run of the night for Columbus on his 3rd hit of the game a double in the 6th inning vs Indianapolis. #GuardsBall pic.twitter.com/2tGwOLIx6F — Guardians Prospective （@CleGuardPro） April 4, 2026

儘管守護者3A最終在打擊大戰中以10：11輸球，但「費仔」無疑是此役最火燙打者，4打數4安打，選到1次保送，貢獻2分打點，也回本壘攻下2分，本季他在3A的打擊率高達0.455、攻擊指數1.389。

目前守護者40人名單外野中，以史蒂芬．關（Steven Kwan）、德勞特（Chase DeLauter）與馬丁尼茲（Angel Martínez）為主要先發，4號外野則是工具人凱夫斯（CJ Kayfus），另外還有2位與「費仔」同樣在3A的哈爾平（Petey Halpin）與華森（Kahlil Watson）；另外，瓦勒拉（George Valera）目前仍在10天傷兵名單。

以目前成績來看，「費仔」的4號外野最大競爭者凱夫斯本季至今10打數尚未敲安，哈爾平與華森2位新秀在3A的成績也都不如「費仔」。若「費仔」持續在3A上演好表現，或許未來很快有重返大聯盟的機會。

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