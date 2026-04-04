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MiLB》有意再打台灣隊！混血重砲「龍仔」雙安 本季首支三壘安出爐

2026/04/04 10:28

強納森．龍。（資料照，法新社）強納森．龍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力小熊3A的台灣混血重砲「龍仔」強納森（Jonathon Long），今天面對紅人3A單場雙安演出，還敲出本季首支三壘安打。

「龍仔」原先準備加入台灣隊出戰經典賽，但在春訓熱身賽守備時遭跑者撞傷手肘，最終遺憾辭退。不過日前「龍仔」接受《中央社》訪問表示，自己都有關注台灣隊賽況，也對下屆經典賽再代表台灣抱持開放態度，「我希望到時候身體健康能夠參加。」

今天「龍仔」面對紅人3A擔任先發第2棒一壘手，前3次打擊都沒能敲出安打，只靠著一次守備失誤上壘，7局上第4打席，「龍仔」把握住93.4英哩紅中伸卡球，敲出中外野強勁平飛安打，擊球初速高達106.4英哩。

9局上「龍仔」面對98.1英哩內角高速球，敲出中外野超深遠飛球，擊球初速103.8英哩、飛行距離406英呎、仰角32度，三項數據都符合開轟要件，可惜未能過中外野大牆，但還是形成長打，「龍仔」也一口氣跑上三壘，本季首支三壘安打開張，隨後靠暴投回本壘得分。

終場小熊3A以7：2獲勝，「龍仔」此役5打數2安打，吞下1次三振，回本壘攻下1分，賽後打擊率0.241、攻擊指數0.767。

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