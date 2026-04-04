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NBA》公鹿留不住人了？ 字母哥隔空喊話「不給上場就像打我臉」

2026/04/04 10:54

「字母哥」（中）想出賽但公鹿不放行，兩方意見出現分歧。（資料照，法新社）「字母哥」（中）想出賽但公鹿不放行，兩方意見出現分歧。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與公鹿球團，近期爆出意見分歧，亞德托昆波認為自己可以上場比賽，而球團則是希望他「整季報銷」、好好休養，對此亞德托昆波受訪時表態，不給他上場就像在打他臉一樣。

亞德托昆波日前比賽傷到膝蓋，自此就未有出賽紀錄，他在接受採訪時表示，他堅持自己的身體狀況可以打比賽，在健康下不上場違背了他的性格。

「你知道你面對的是誰。」亞德托昆波說，當有人不讓他上場比賽，就像在打他臉一樣，所以他不知道接下來的關係會變得如何。

本賽季公鹿戰績不佳，目前30勝47敗，早早確定無緣季後賽。

而除了亞德托昆波隔空喊話，消息指出聯盟也介入調查「被報銷」這件事，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，公鹿球團告訴聯盟，他們不認為「字母哥」可以上場比賽，「字母哥」本人也不想打，但「字母哥」那方則告訴聯盟，公鹿球團一直不讓他通過體檢，亞德托昆波其實可以上場比賽的，兩方說法南轅北轍。

「我現在就可以上場比賽，但我卻沒出賽，我看起來像不能打嗎？」亞德托昆波說：「我不知道現在是在玩哪招，我就是不想混在其中。」

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