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MiLB》響尾蛇台灣新星黃仲翔本季首秀！4局飆6K無失分只被敲1安打

2026/04/04 11:48

黃仲翔。（取自Diamondbacks Prospects X）黃仲翔。（取自Diamondbacks Prospects X）

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇1A的台灣20歲新星右投黃仲翔，今天迎來本季初登板，面對洛磯1A先發4局只被敲出1支安打，狂飆6次三振，沒有失分。

黃仲翔旅美前就讀南華大學，2024年12月追隨穀保家商學長林昱珉的腳步加盟響尾蛇。上季他在新人聯盟出賽9場有8場先發，投32.2局送出40K，防禦率4.41，ERA+112；來到1A後黃仲翔表現更上層樓，7場先發投35.2局送出38次三振，防禦率2.78，ERA+161。

今年黃仲翔從1A開季，今天面對洛磯1A迎來本季初登板，開賽首打席就飆出三振，不過接著控球不穩，砸到洛磯大物、名將哈勒戴（Matt Holliday）之子伊森．哈勒戴（Ethan Holliday）後又投出保送，所幸回穩後又飆出三振，再讓打者敲出飛球出局。

2局上黃仲翔用5球抓下2出局，不過控球再度迷航，又投出觸身球，不過在捕手牽制一壘出局的幫助下度過結束該半局。3局上黃仲翔又是三振開頭，2出局後被伊森．哈勒戴敲出一壘安打，但下一棒再飆出三振。

4局上為黃仲翔最後一個半局，這局他飆出2次三振，上演3上3下。此役黃仲翔先發4局用46球有33顆好球，僅被敲出1支安打，飆出6次三振，另有1次四壞保送與2次觸身球，沒有失分，退場無關勝負，本季初登板表現相當完美。

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