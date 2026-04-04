自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》遭大谷等道奇巨星痛擊狂失11分寫紀錄！國民老將：棒球很殘酷

2026/04/04 11:23

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在大谷翔平首轟領銜下，單場狂炸5轟以13：6擊敗國民，國民老將麥克拉斯（Miles Mikolas）今先發慘不忍睹，4.1局被狂敲11安包含4轟，痛失11分全是自責分，賽後他也坦言，棒球有時真的很殘酷。

麥克拉斯此役先發4.1局，被敲11支安打中包含大谷翔平本季首轟，還有貝茲（Mookie Betts）、帕赫斯（Andy Pages）與佛里曼（Freddie Freeman）共4發全壘打，單場失11分自責分創下生涯最糟，也是國民隊史單場最最多自責分紀錄；同時麥克拉斯也是自2021年釀酒人貝丁格（Alec Bettinger）後，首位單場被道奇打線轟下至少11分的投手。

生涯對道奇1勝5敗、防禦率6.20的麥克拉斯，賽後先是以今天賽前F-16C戰機飛過球場上方的表演自嘲：「我很喜歡飛行表演，會讓我整個人很嗨，如果每一局都有一次飛行表演，說不定我今天會投得更好。」

對於自己今天表現，麥克拉斯坦言：「我有做對也有做不對的地方，棒球有時很殘酷的地方在於，你投出3顆很好的球，可能只拿到1個出局數；但只要3顆失投，就可能掉5、6甚至7分。顯然我今天的失投都出現在不該出現的時候。」

談到道奇打線的壓迫性，麥克拉斯表示：「面對這種打線，你幾乎沒有犯錯空間。他們從頭到尾都是聯盟最強的打線之一，有太多優秀打者。你不可能一直在危險邊緣游走，不是被他們看穿，就是你的失投會被懲罰。」

麥克拉斯。（美聯社）麥克拉斯。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中