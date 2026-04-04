MLB》遭大谷等道奇巨星痛擊狂失11分寫紀錄！國民老將：棒球很殘酷

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在大谷翔平首轟領銜下，單場狂炸5轟以13：6擊敗國民，國民老將麥克拉斯（Miles Mikolas）今先發慘不忍睹，4.1局被狂敲11安包含4轟，痛失11分全是自責分，賽後他也坦言，棒球有時真的很殘酷。

麥克拉斯此役先發4.1局，被敲11支安打中包含大谷翔平本季首轟，還有貝茲（Mookie Betts）、帕赫斯（Andy Pages）與佛里曼（Freddie Freeman）共4發全壘打，單場失11分自責分創下生涯最糟，也是國民隊史單場最最多自責分紀錄；同時麥克拉斯也是自2021年釀酒人貝丁格（Alec Bettinger）後，首位單場被道奇打線轟下至少11分的投手。

請繼續往下閱讀...

生涯對道奇1勝5敗、防禦率6.20的麥克拉斯，賽後先是以今天賽前F-16C戰機飛過球場上方的表演自嘲：「我很喜歡飛行表演，會讓我整個人很嗨，如果每一局都有一次飛行表演，說不定我今天會投得更好。」

對於自己今天表現，麥克拉斯坦言：「我有做對也有做不對的地方，棒球有時很殘酷的地方在於，你投出3顆很好的球，可能只拿到1個出局數；但只要3顆失投，就可能掉5、6甚至7分。顯然我今天的失投都出現在不該出現的時候。」

談到道奇打線的壓迫性，麥克拉斯表示：「面對這種打線，你幾乎沒有犯錯空間。他們從頭到尾都是聯盟最強的打線之一，有太多優秀打者。你不可能一直在危險邊緣游走，不是被他們看穿，就是你的失投會被懲罰。」

麥克拉斯。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法