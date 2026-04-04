MLB》77億明星強打夯出道奇首轟！首度見證大谷翔平怪力炸裂後笑了

塔克。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天狂敲5轟大勝國民，休季以2年2.4億美元（約新台幣76.7億）轉戰衛冕軍的明星強打塔克（Kyle Tucker），今天也加入煙火秀行列，敲出加入道奇以來第一發全壘打。

道奇打線今天火力全開，全場敲出多達16支安打，包含日本巨星大谷翔平本季首轟，以及貝茲（Mookie Betts）、帕赫斯（Andy Pages）、佛里曼（Freddie Freeman）與塔克等人敲出5發全壘打。其中塔克7局上敲出道奇首轟，擊球初速101.6英哩，飛行距離404英呎，賽後打擊率0.241、攻擊指數0.669。

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賽後談到今天打線大爆發，塔克表示：「雖然我們前段棒次一開始沒有打得很好，但其他棒次表現非常出色；投手群也是一樣，即便前段棒次沒有發揮，我們還是能贏球。今天大家都能打出表現，是很棒的景象。」

塔克來到道奇後，主要擔任核彈頭大谷翔平身後的第2棒，塔克表示，每一棒之間都會彼此保護，不管自己是在前面還是後面，都會專注在每個打席。對於本季首次目睹大谷開轟，塔克笑說：「開局就看到這麼大的一發全壘打，不只是他，其他球員也是一樣，但能看到大谷本季首轟，真的太棒了。」

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大谷翔平。（美聯社）

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