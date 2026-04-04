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NBA》史上最年輕單場50分！19歲獨行俠狀元佛拉格轟生涯新高51分

2026/04/04 11:25

佛拉格。（路透）佛拉格。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕獨行俠今在主場雖以127：138不敵魔術，狀元佛拉格（Cooper Flagg）轟下51分寫下生涯新高紀錄，也成為聯盟史上最年輕得到50分的球員。

佛拉格今上場34分鐘30投19中，外線9投6中，攻下51分、6籃板、3助攻、3抄截，刷新1月30日面對黃蜂一戰的49分，寫下個人單場得分新猷，也以19歲又103天成為史上最年輕得到50分的球員。

魔術今上半場團隊命中率57.5%，靠卡特（Wendell Carter Jr.）拿下17分領軍，帶著71：58領先進入第三節，易籃後靠華格納（Franz Wagner）蘇格斯（Jalen Suggs）輪流得手，將分差擴大至超過20分，末節在差距過大下除成為佛拉格飆分的舞台，也出現插曲，佛拉格因不滿裁判未響哨激烈抗議吞下技術犯規，獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）與馬歇爾（Naji Marshall）更直接被驅逐出場。

魔術6人得分超過雙位數，卡特繳全隊最高28分，班恩（Desmond Bane）27分次之，華格納挹注18分，同為杜克大學出身的狀元班切羅（Paolo Banchero）10投4中拿下10分。

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