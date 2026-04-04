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MLB》宇宙道奇敲5轟大爆發！主帥曝MVP強打佛里曼賽前「神預言」

2026/04/04 12:42

佛里曼。（歐新社）佛里曼。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天打線火力全開，全場狂敲16安包含5轟炸翻國民，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）還透露MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）的「神預言」。

道奇開季長打發揮不佳，包含MVP三連星的日本巨星大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與佛里曼都表現低迷；不過今天大谷敲出本季首轟，貝茲、佛里曼與塔克（Kyle Tucker）都終結低潮開轟，加上開季就燙到不行的帕赫斯（Andy Pages），道奇今天上演5轟煙火秀，把國民打得暈頭轉向。

值得一提的是，道奇昨天剛公布今年的客場新「道奇藍」球衣，今天迎來本季首次客場之旅就著裝上陣，而道奇過去從未曾在客場比賽穿藍色球衣，僅在春訓熱身賽穿過。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後透露：「佛里曼賽前還說，這是我們春訓在穿的球衣，穿上這件我們又要找回打擊手感了。是不是球衣的功勞我也不知道，但結果很棒。」

道奇今天讓國民老將麥克拉斯（Miles Mikolas）先發4.1局被敲11支安打包含4轟，狂失11分寫下國民隊史單場最最多自責分紀錄。羅伯斯表示，道奇對麥克拉斯確實很熟悉，對他的投球習性也有掌握，而今天打線也沒錯過任何機會，上壘後也製造很多攻勢、安打不斷。

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