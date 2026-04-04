MLB》鄧愷威大幅落後無緣登板！前富邦洋投飆好投、韓裔工具人吞2K

鄧愷威。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天客場交手運動家，太空人前4局就陷入大幅落後，台灣強投鄧愷威也無緣登板後援，最終太空人以4：11慘敗。

太空人先發投手哈維爾（Cristian Javier）本季初登板投4.2局失6分，也讓鄧愷威有機會上場後援，最終鄧愷威繳出2.1局無失分好投，還化身「轉運手」讓太空人後來居上並逆轉超前，最終鄧愷威的太空人初登板收下勝投。

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今天哈維爾本季第2度先發登板，表現依舊不盡理想，投3.2局被敲6支安打，投出多達5次保送，失掉6分都是責失分，也讓太空人4局打完就陷入1：10落後。不過今天太空人並未派鄧愷威出賽，而是由穆諾茲（Roddery Muñoz）與瑞恩（Ryan Weiss）吃完剩餘局數。其中曾效力中職富邦悍將的瑞恩，今後援3局沒有失分，被敲3支安打，投出2次三振，防禦率1.50。

前富邦悍將洋投瑞恩。（路透）

另外，經典賽代表南韓參賽的韓裔工具人惠特科姆（Shay Whitcomb），今天迎來本季初登場，於6局上代打艾圖維（Jose Altuve），並留在場上守一壘，但最終2打數沒有安打，吞下2次三振。

鄧愷威上一次登板是在4月2日對上紅襪，於8局上球隊6：2領先時上場後援，投1局用14球，最快球速95.8英哩（約154.1公里），被阿布瑞尤（Wilyer Abreu）敲出陽春砲失1分，送出1K，防禦率2.70。今天太空人在比賽前段陷入大幅落後，鄧愷威也無緣登板，未來有望漸漸往牛棚勝利組邁進。

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