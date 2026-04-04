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桌球世界盃》逆轉張本智和完成甜蜜復仇 林昀儒睽違7年再闖4強

2026/04/04 12:56

林昀儒在男單8強賽逆轉日本名將張本智和，闖進4強。（取自ITTF官網）林昀儒在男單8強賽逆轉日本名將張本智和，闖進4強。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在2026年澳門世界盃桌球賽男單8強賽，以4:1逆轉世界排名第4的日本一哥張本智和，報了上個月重慶冠軍賽落敗的一箭之仇，繼2019年之後生涯第二度闖進世界盃4強，確定有獎牌進帳，4強將對決瑞典名將莫雷加德和日本18歲新星松島輝空的勝方。

世界排名第7的林昀儒和張本智和生涯在國際賽交手雖然以4勝9負居下風，但今年兩度交鋒雙方各拿1勝，小林在杜哈冠軍賽四強賽以4:3逆轉張本智和，張本則在上個月重慶冠軍賽8強戰以4:2扳回一城。

今天首局雙方就展開短兵相接，一路纏鬥，林昀儒在10:9聽牌下，連續錯過兩個局點後，反倒以11:12落後，之後雖然靠著反手擰化解局點，但隨後張本接發球直接起板，加上發球搶攻得手，14:12後來居上。

第2局，林昀儒重整旗鼓，在2平時連拿5分迅速拉開比分，11:5扳回一城；小林第3局在開局6:3領先下，雖然被張本追平，但他隨即展現正手發球搶攻的威力，打出一波5:1的猛攻，11:7再下一城。

關鍵的第4局，張本智和在3:4落後下叫出暫停，重回比賽後以7:5反超，小林心態不受影響，隨後回敬一波5:1的反擊，以10:8搶先聽牌，張本化解1個局點後，小林也果斷地喊出暫停，恢復比賽後，以一記精彩的正手直線搶攻，11:9有驚無險拿下。

取得局數3:1領先的林昀儒，第5局火力完全釋放，一開賽就連拿5分，在5:2領先時，張本又被主審抓了發球遮擋違例，直接判罰1分，士氣盡失，最終小林以11:4快意完成復仇。

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