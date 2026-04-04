韓職》技壓火球男郭彬！王彥程6.1局4K無責失勝投候選 最快球速出爐

王彥程。（資料照，悍創運動經紀提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力韓華鷹的25歲台灣左投王彥程，今天作客挑戰斗山熊迎來本季第2場先發，和南韓隊經典賽國手，斗山熊火球王牌郭彬對決。最終王彥程技壓郭彬，繳出6.1局無責失好投，退場時為勝投候選人。

王彥程今開賽前3個半局投得順風順水，製造6個滾地球與1個界外飛球出局，還有2次三振，上演9上9下超好投。直到4局下，王彥程才被斗山熊開路先鋒朴俊淳敲出內野安打，不過王彥程回穩後飆出三振，加上捕手成功阻殺盜二壘的朴俊淳，馬上形成2出局，接著王彥程再讓擁有5年大聯盟資歷的卡麥隆（Daz Cameron）敲出中外野飛球出局，形成變相3上3下。

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5局下王彥程又是三振開局，K掉第4棒38歲名將梁義智，不過下一棒滑球被安宰皙敲出二遊間滾地球，雖滾動不強勁，但受到守備布陣影響仍形成二壘安打，又投出四壞保送。雖然王彥程抓下第2個出局數，但後續遊擊手李度潤守備失誤還是讓他失分，接著再被敲出二壘安打失掉第2分，不過王彥程回穩後再度製造遊擊滾地球出局，這個半局失2分都是非自責分。

斗山熊火球王牌郭彬，今天先發表現依舊不理想，主投4.2局被敲7支安打，投出4次三振與5次保送，失掉6分有3分責失分。韓華鷹打線力挺王彥程，前6局就攻下9分。6局下王彥程首名打者投出保送，解決掉卡麥隆之後讓梁義智敲出雙殺化解危機。

7局下王彥程續投，被首名打者梁碩桓敲出安打，1出局二壘有人時，王彥程製造游擊滾地球，結果游擊手李度潤又發生爆傳失誤，讓跑者回本壘得分，王彥程失掉第3分非自責分後退場，後續隊友接替登板成功止血。此役王彥程投6.1局用85球，最快球速148公里，被敲5支安打，投出4次三振與2次保送，失3分都是非自責分，退場時仍是勝投候選人。

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