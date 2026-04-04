自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

韓職》技壓火球男郭彬！王彥程6.1局4K無責失勝投候選 最快球速出爐

2026/04/04 15:35

王彥程。（資料照，悍創運動經紀提供）王彥程。（資料照，悍創運動經紀提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力韓華鷹的25歲台灣左投王彥程，今天作客挑戰斗山熊迎來本季第2場先發，和南韓隊經典賽國手，斗山熊火球王牌郭彬對決。最終王彥程技壓郭彬，繳出6.1局無責失好投，退場時為勝投候選人。

王彥程今開賽前3個半局投得順風順水，製造6個滾地球與1個界外飛球出局，還有2次三振，上演9上9下超好投。直到4局下，王彥程才被斗山熊開路先鋒朴俊淳敲出內野安打，不過王彥程回穩後飆出三振，加上捕手成功阻殺盜二壘的朴俊淳，馬上形成2出局，接著王彥程再讓擁有5年大聯盟資歷的卡麥隆（Daz Cameron）敲出中外野飛球出局，形成變相3上3下。

5局下王彥程又是三振開局，K掉第4棒38歲名將梁義智，不過下一棒滑球被安宰皙敲出二遊間滾地球，雖滾動不強勁，但受到守備布陣影響仍形成二壘安打，又投出四壞保送。雖然王彥程抓下第2個出局數，但後續遊擊手李度潤守備失誤還是讓他失分，接著再被敲出二壘安打失掉第2分，不過王彥程回穩後再度製造遊擊滾地球出局，這個半局失2分都是非自責分。

斗山熊火球王牌郭彬，今天先發表現依舊不理想，主投4.2局被敲7支安打，投出4次三振與5次保送，失掉6分有3分責失分。韓華鷹打線力挺王彥程，前6局就攻下9分。6局下王彥程首名打者投出保送，解決掉卡麥隆之後讓梁義智敲出雙殺化解危機。

7局下王彥程續投，被首名打者梁碩桓敲出安打，1出局二壘有人時，王彥程製造游擊滾地球，結果游擊手李度潤又發生爆傳失誤，讓跑者回本壘得分，王彥程失掉第3分非自責分後退場，後續隊友接替登板成功止血。此役王彥程投6.1局用85球，最快球速148公里，被敲5支安打，投出4次三振與2次保送，失3分都是非自責分，退場時仍是勝投候選人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中