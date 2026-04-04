日職》安打公務員！台灣四番林安可開季連7場敲安 宋家豪摘本季首勝

林安可。（資料照，取自西武X）

〔體育中心／綜合報導〕效力西武獅的台灣強打林安可，今天面對樂天持續擔任第4棒指定打擊，此役再度化身「安打公務員」，又有1安進帳，連續7場比賽都有安打，不過西武獅打線徹底熄火，最終1：2輸球，吞下近期4連敗。

林安可1局下在2出局三壘有人時選到保送上壘，不過未能回本壘得分，4局下林安可是首名上場打者，敲出左外野飛球出局。6局下第3打席，林安可纏鬥6球後敲出右外野一壘安打，達成開季連7場比賽敲安。然而西武打線始終無法延續攻勢，雙方7局上打完仍是0：0平手僵局。

請繼續往下閱讀...

7局下宋家豪登板後援，先被外崎修汰敲安，接著西武換上西川愛也代跑，並靠著犧牲短打推進上二壘。宋家豪接著又被卡納里奧（Alexander Canario）敲安，不過他回穩後三振源田壯亮，再讓桑原將志敲出左外野飛球出局，安全下庄。宋家豪此役投1局用13球，被敲2安飆1K無失分，防禦率2.45，最快球速148公里。

8局上樂天打破鴨蛋以2：0領先，8局下林安可在2出局後上場打擊，面對火球左投鈴木翔天，在破壞掉150公里速球後，面對一顆133公里失投滑球沒能掌握住，敲出右外野飛球出局。9局下西武追回1分，仍吞下4連敗，林安可此役3打數1安打，選到1次保送，賽後打擊率0.259，目前開季7場比賽都各敲1安。

宋家豪後援1局被敲2安無失分，賞1次三振，摘本季首勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法