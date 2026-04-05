林昀儒桌球世界盃4強對決日本新星 今日賽事預告與轉播

林昀儒。（資料照，取自ITTF官網）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA方面今天有一場轉播，東部龍頭活塞將在客場面對七六人，兩隊都要挑戰3連勝。

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大聯盟今天有3場轉播，洋基在主場面對馬林魚，洋基推出左投「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers），對決馬林魚先發右投梅耶爾（Max Meyer）；巨人主場面對大都會，巨人派右投魯普（Landen Roupp）掛帥主場，大都會派出霍姆斯（Clay Holmes）先發；天使隊與水手之戰，天使推查諾維奇（Jack Kochanowicz）先發，碰上水手右投漢考克（Emerson Hancock）。

日職方面，西武獅在主場面對樂天金鷲，西武推出強投平良海馬，對決樂天投手藤原聰大。台灣好手林安可將挑戰開季連8場敲安。

2026年澳門世界盃桌球賽男單4強賽，台灣「沉默刺客」林昀儒將碰上日本18歲新星松島輝空，爭取決賽門票。

中職今天有3場比賽，味全龍在天母球棒面對台鋼雄鷹，味全派出郭郁政先發，面對台鋼投手黃子鵬；中信兄弟在洲際球場面對統一獅，兄弟洋投黎克將對決獅隊洋投獅帝芬；富邦悍將在新莊球場面對樂天桃猿，富邦推出洋投威戈神先發，對決樂天洋投艾菩樂。

TPBL方面，特攻碰上國王，雲豹對決戰神；PLG方面，領航猿面對富邦勇士。敬請鎖定轉播。

NBA

07：00 活塞 VS 76人 轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

07：00 馬林魚 VS 洋基 轉播：愛爾達體育2台

09：00 大都會 VS 巨人 轉播：緯來育樂

09：35 水手 VS 天使 轉播：愛爾達體育1台

桌球世界盃

11：00 四強賽

19：30 決賽

轉播：愛爾達體育3台

日職

13：00 樂天金鷲 VS 西武獅 DAZN 2

中職

16：00 台鋼雄鷹 VS 味全龍 轉播：博斯運動一台、愛爾達體育1台

17：00 樂天桃猿 VS 富邦悍將 轉播：緯來育樂、愛爾達體育2台

17：00 統一獅 VS 中信兄弟 轉播：緯來體育、緯來精采

日本職業籃球B.League

13：00 千葉阿爾提里 VS 滋賀湖泊 轉播：愛爾達體育2台

TPBL

14：30 國王 VS 特攻

17：00 戰神 VS 雲豹

轉播：MOMO TV

PLG

16：00 富邦勇士 VS 領航猿 轉播：YouTube

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