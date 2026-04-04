PLG》領航猿借用洲際迷你蛋未遮夢想家標誌 陳信安感謝老戰友相挺

領航猿主場移師洲際迷你蛋，仍保留夢想家標誌。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕PLG龍頭桃園領航猿因桃園巨蛋整修，例行賽尾聲必須商借其他場地舉行主場賽事，今移師TPBL福爾摩沙夢想家主場洲際迷你蛋，副領隊陳信安感謝夢想家總經理韓駿鎧即使已在不同聯盟仍情義相挺。

領航猿繼先前在板橋體育館舉辦主場賽事後，今來到洲際迷你蛋進行週末2連戰，今迎戰洋基工程，明天交手富邦勇士，領航猿季前曾受夢想家邀請來參與簡浩的引退賽，上次在這座球場進行例行賽則要追溯至2024年5月12日，洋基工程則是隊史首度在這座球場出賽。

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領航猿今在洲際迷你蛋舉行主場賽事，除更換地貼並掛上球隊的錦旗外，二樓觀眾席的夢想家標誌都未遮蓋住，陳信安指出，主要是表達對夢想家的禮貌與尊重，「我覺得現在的球迷都很內行，大家都會知道今天這就是我們的主場，就是投入跟專注在比賽上。」

陳信安表示，這次來到洲際迷你蛋比賽，很感謝夢想家球團的幫助，也特別致電向夢想家總經理韓駿鎧表達感謝，「還是要謝謝以前的老戰友，畢竟以前是在同一個聯盟，雖然現在在不同的聯盟，但還是很謝謝他們，畢竟今年我們因為整修的關係，就是必須『全台領航猿』。」

對於是否想在洲際迷你蛋看到橘海湧現，陳信安表示，今年是領航猿成軍第6年，「看到很多球迷跟著我們一起到澳門、沖繩，我是很感動的，因為我也是跟著這支球隊從零開始，但這裡畢竟是夢想家的主場，還是人家借我們的主場，還是要客氣。」

陳信安指出，領航猿季後賽確定會回到桃園巨蛋，不過賽程還在與TPBL聯盟協調中，「現在看起來今年桃園兩支球隊都有機會打進總冠軍賽，所以還在協調賽程。」

領航猿主場移師洲際迷你蛋。（記者盧養宣攝）

領航猿主場移師洲際迷你蛋。（記者盧養宣攝）

領航猿主場移師洲際迷你蛋，仍保留夢想家標誌。（記者盧養宣攝）

領航猿副領隊陳信安。（PLG提供）

領航猿副領隊陳信安。（PLG提供）

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