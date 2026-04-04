韓職》恭喜！王彥程6.1局無自責失分好投 開季先發摘2連勝

王彥程。（資料照，悍創運動經紀提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力韓華鷹的25歲台灣左投王彥程，今天交出6.1局無責失的好投，技壓南韓隊經典賽國手、斗山熊火球王牌郭彬。韓華鷹最終以9比3贏球，王彥程收本季第2勝。

王彥程開賽上演9上9下，4局下雖然被擊出安打，王彥程先送出三振，加上捕手崔在勳上演盜壘阻殺，王彥程讓斗山熊洋砲卡麥隆（Daz Cameron）敲中外野飛球出局，形成另類3上3下。

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不過王彥程在第5局1出局後，先被敲二壘安打、丟出保送，讓對手攻佔一、二壘。王彥程抓下第2個出局數後，韓華游擊手遊擊手李度潤發生守備失誤，讓王彥程失掉1分。接著王彥程被敲2安失掉第2分。王彥程這時讓對手敲滾地球形成封殺，抓到第3個出局數。

王彥程第6局先丟保送後，他讓卡麥隆敲飛球出局，再讓老將梁義智敲雙殺打，形成另類3上3下。第7局王彥程續投，先被首名打者敲安，1出局二壘有人時，李度潤再度發生傳球失誤，讓對手跑回1分。王彥程這時也被換下場，隊友金鍾守接替登板，後援0.2局無失分成功止血。

總計王彥程先發6.1局用85球，被敲5安，失掉3分都是非自責分，賞4次三振、丟2次保送，這次王彥程在韓職首次的優質先發，最快球速為148公里，賽後防禦率為2.31。

郭彬主投4.2局被敲7安，失掉6分有3分自責，三振、保送各4次，吞下敗投。

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