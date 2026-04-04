NBA》KD率火箭轟垮爵士5連勝 西部排名坐五望四

杜蘭特。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕火箭主場展現發燙手感，老將杜蘭特（Kevin Durant）與後起之秀A·湯普森（Amen Thompson）火力全開，一路壓制狀況低迷的爵士，終挾140：106的懸殊差距收下5連勝，西部排名坐五望四，也送給對手8連敗。

杜蘭特只打3節出賽30分鐘，12投8中、三分彈4投2中，繳出全隊最高25分，外加5籃板和6助攻，這是37歲的KD本季第45次「20分、命中率50%」達標，僅次於西霸天雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous- Alexander）的47次。在寶刀未老的杜蘭特高效率帶動下，火箭6人得分上雙，23歲前鋒A·湯普森也有21分、8籃板、4助攻與2抄截的全能演出。

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「說實話，我覺得我們只是開始投進更多球了。」經驗豐富的杜蘭特認為，火箭攻勢更加果決有自信，比起先前磨合默契時進步許多，「我們現在能快速且確實執行戰術，這明顯提高命中率，也正是之前表現不穩定，沒有達到外界預期的原因。簡單來說，有幾個月我們手感欠佳，但一旦開始命中投籃，你就能見識到我們是支什麼樣的隊伍。」

火箭此役進攻如行雲流水，團隊投籃命中率高達54.8%，本季第29場達50%關卡，而且送出30次助攻，僅有10次失誤，目前戰績攀升至48勝29負，距離西部第4的金塊僅剩1場勝差，也只落後第3的湖人2場勝差。

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