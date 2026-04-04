祕魯球場賽前出意外 至少1死47傷

祕魯利馬的亞歷杭德羅‧維拉紐瓦球場3日發生死傷事故後，員警與救護車在場外戒備待命。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據祕魯衛生部，3日晚間在首都利馬的「亞歷杭德羅‧維拉紐瓦球場」（Alejandro Villanueva Stadium）舉行的1場賽前球迷聚集助威活動「出事」，造成至少1人死亡與47人受傷。當局並未說明事故發生原因為何，但原定4日晚間出賽的球隊與消防單位皆否認與球場結構有關。

祕魯衛生部長費拉斯柯（Juan Carlos Velasco）告訴媒體，該球場發生1起不幸事件，有47人受傷…「令人難過的是，有1人死亡」。拉斯柯還說，傷者中有39人送醫，其中3人傷勢嚴重。當地媒體則說有60人受傷。

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費拉斯柯並未透露事故原因。起初外傳是球場牆體部分坍塌導致死傷，但預定4日在該球場出賽的秘魯職業足球隊「利馬聯」（Club Alianza Lima）透過官方X帳號發文否認，稱事故並非肇因於「牆體坍塌或球場結構出問題」。此外，消防人員也排除事故肇因於建築結構的可能性，指稱球場南側看台的結構看似良好，牆沒有塌。

根據媒體，事發時該球場上正舉辦為「利馬聯」隔天出賽助威的揮旗活動；「利馬聯」除了悼念死者與慰問傷者，還表示正與相關部門全面與透明地合作，並承諾會「完全透明」以協助釐清事故真相。

秘魯足球聯盟說，「利馬聯」4日晚間在發生事故的「亞歷杭德羅‧維拉紐瓦球場」迎戰「大學隊」（ Club Universitario de Deportes）的比賽，照常舉行。

祕魯利馬的亞歷杭德羅‧維拉紐瓦球場3日在發生死傷意外後，大門口上貼出「關閉」告示。（法新社）

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