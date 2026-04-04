網球》當今大滿貫男單很少冷門 茲維列夫：大家打法大同小異

茲維列夫。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）談論當今男子網壇的生態，他認為，現在大家的打法大同小異，因此大滿貫冷門比以前更少。

茲維列夫在羅迪克（Andy Roddick）的播客說：「每個人都在大力擊球，現在大家的打法都差不多，我們再也看不到費德爾（Roger Federer）的細膩手感和納達爾（Rafael Nadal）的強力上旋，儘管艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）還保留著一些那種特質，但其他球員的打法幾乎都一樣，只是有些球員打得更好。」

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「辛納（ Jannik Sinner）打得很快，大力擊球，弗里茲（Taylor Fritz）也是大力擊球。」茲維列夫說，「我打得好時也會大力擊球，大家都在盡可能用力擊球，從這個角度來看，網球變得更快了。」

茲維列夫表示，「我認為排名在第15到30位的球員進步了，以前，幾乎不可能看到費雷爾（David Ferrer）在大滿貫輸給世界排名第30的球員，那種事不會發生。而現在盧布列夫（Andrey Rublev）可能在法網輸給塞倫多洛（Francisco Cerundolo），世界前十和其他球員之間的差距不再像以前那麼大，這是個完全不同的網球時代。」

茲維列夫強調，以前大滿貫8強幾乎總是能看到6位頂尖球員，如果少了2、3個，那就是大冷門，「現在像是辛納、艾卡拉茲、喬科維奇是確定，我也會說我自己是在這行列之中，還有弗里茲和德雷珀（Jack Draper）也是，那就是6個人，另外2個名額有其他人競爭，但在以前的大賽中，你很少看到冷門出現，這是兩個時代的不同之處。」

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