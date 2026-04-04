中職》葉總視角看王維中對味全初登板 「職業運動就是這樣...」

味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職今天3地開打有兩戰延賽，球迷目光焦點可以鎖定天母球場的味全龍對台鋼雄鷹之戰，也是「前龍王」王維中轉戰台鋼後對老東家的首戰。龍隊總教練葉君璋今天賽前談到此事，則表示，「職業運動就是這樣，就是一筆生意，球員是在找機會、球團是在找適合自己的球員。站在教練的角度，希望每個球員不管在哪裡，都能有好的表現。」

在洲際中信兄弟和統一獅、新莊富邦悍將和樂天桃猿兩場比賽相繼因雨延賽後，天母球場在下午3點多還有太陽露臉，比賽可望順利舉行。王維中代表台鋼對味全龍先發，成為此戰的最大話題。

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33歲左投王維中在2020年中職季中選秀獲味全龍以狀元籤選中，累計5季一軍出賽122場貢獻12勝和26次中繼成功後，在2025年季後未獲龍隊放在60人保留名單，一度成為熱議話題，如今他在以月薪60萬元轉戰台鋼後，今天在過往熟悉的天母球場迎戰在台鋼初登板，就要遇到老東家龍隊，不但對這位「前龍王」別具意義，更是頗具話題的一戰。

葉總表示，其實遇到王維中，還是滿親切的，雙方也會聊天，他還透露，昨天味全和台鋼3連戰首戰結束後，「賽後味全要拍照，他（王維中）也說，要不要留下來。」葉總認為，職業運動就是如此，他站在教練的角度來看，「當然希望他去到別隊，還是投出自己的一片天。」

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