桌球世界盃》直落四橫掃莫雷加德 松島輝空4強對決木下隊友林昀儒

18歲的松島輝空在男單8強賽以直落四橫掃瑞典名將莫雷加德挺進4強。（取自ITTF臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的日本新星松島輝空今天在2026年澳門世界盃桌球賽男單8強賽，展現火燙的手感，只花了23分鐘就以直落四擊潰世界排名第2的瑞典「六角戰士」莫雷加德，第二次角逐世界盃就闖進4強，將和台灣一哥林昀儒爭奪決賽門票，也是日本T聯賽的「木下東京內戰」。

世界排名第8的松島輝空過去和巴黎奧運男單銀牌莫雷加德交手6次，只在2024年盧比安納球星挑戰賽贏過一次，去年在橫濱冠軍賽、歐洲大滿貫賽和蒙佩利爾冠軍賽決賽三度栽在莫雷加德手上，但這回松島做足準備，前兩局用驚人的速度一路壓著對手打，以11:7、11:7連下2局；第3局，松島在7:4領先下連丟4分，也讓莫雷加德全場首度領先，但他很快回敬一波4:0攻勢，11:8再下一城，第4局在更在1:1之後連拿10分，直接將莫雷加德「定桿」，中止對戰4連敗。

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松島輝空去年在世界桌壇迅速竄起，打敗多名世界頂尖名將，拿下太原挑戰賽、法蘭克福冠軍賽兩座冠軍及蒙佩利爾冠軍賽亞軍，並在去年亞洲團體錦標賽和今年重慶冠軍賽兩度扳倒世界球王王楚欽，唯獨對林昀儒沒轍，迄今在國際賽6度對上小林，勝場尚未開胡，包括今年杜哈冠軍賽8強戰也以0:4被橫掃。

女單方面，尋求3連霸的世界球后孫穎莎今天在8強戰遭遇18歲埃及小將漢娜.高達的強力挑戰，在局數2:0領先下連丟3局，決勝局在8:10的絕境下，驚險化解2個賽末點後才以4:3（13:11、11:8、14:16、5:11、10:12、11:3、13:11），結束這場1小時28分鐘的激戰，4強將對決德國一姐溫特，世界排名12的溫特在8強以直落四擊退世界排名第8的中國名將王藝迪，首度晉級4強。

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