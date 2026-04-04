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韓職》年薪僅10萬美元超值！王彥程奪先發2連勝 韓華鷹教頭也讚賞

2026/04/04 17:38

王彥程。（取自韓華鷹官方社群媒體X）王彥程。（取自韓華鷹官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕效力韓職韓華鷹的台灣左投王彥程，今天交出6.1局無自責分的好投，幫助韓華鷹以9比3擊敗斗山熊，王彥程收下先發2連勝。韓華鷹總教練金卿文賽後表示，王彥程的好投減輕球隊牛棚負擔。

王彥程投球影片請點此

王彥程此戰主投6.1局用85球，被敲5安，失掉3分都是非自責分，賞4次三振、丟2次保送，開季2戰先發都摘勝投，賽後防禦率2.31，此戰最快丟到148公里。

韓媒《體育首爾》報導，金卿文表示，王彥程以優質先發的表現帶領球隊拿下勝利，牛棚群這段時間的出賽較多，王彥程今天的投球有效減輕他們的負擔，是一場非常好的投球表現。

王彥程賽後受訪表示，這場比賽也和前一次登板相同，按照捕手崔在勳的指示採取積極的投球策略，帶來好的結果，「不過沒能把局數投完有點可惜，這部分會再加強改進。」

韓華鷹今天是在客場蠶室棒球場對戰斗山熊，現場仍有不少韓華球迷，粉絲們熱情應援讓王彥程感到驚訝，「明明是客場，卻有這麼多球迷到場大聲應援，讓我非常驚訝，也給我很大的力量。」

有不少韓華鷹球迷因為王彥程的好投，想買他的球衣。被問及此事時，王彥程反問：「真的嗎？」接著他笑說，「希望大家多多買我的球衣，真的非常感謝。」

王彥程本季以年薪10萬美元（約新台幣322萬）合約加盟韓華鷹，如今他開季前2場先發都摘勝投，讓讓韓媒《OSEN》讚賞，「韓華用1.5億（韓元）撿到寶了。」

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