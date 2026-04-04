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中職》從4萬美元簽約金到近千萬年薪身價 吉力吉撈：「我還是一樣的人，在做一樣的事」

2026/04/04 16:53

吉力吉撈．鞏冠。（資料照，記者李惠洲攝）吉力吉撈．鞏冠。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕18歲那年以僅僅4萬美元簽約金赴美闖蕩，如今32歲的吉力吉撈．鞏冠今年和味全龍提前換約後，以今年月薪82萬來算的年薪高達984萬，成為中職身價第10高的現役球員，他今天感謝球團的肯定，但強調：「我還是一樣的人，在做一樣的事。」

2012年11月，在台灣體大以舊漢名「朱立人」就讀的吉力吉撈，以簽約金4萬美元加盟印地安人（現為守護者），儘管簽約金換算台幣僅100多萬，但他在前年接受本報訪問時就說，「我那時候就是一心想去國外拚，至少那邊還有餐錢，可以供吃的，我覺得沒差。」

吉力吉撈在2021年中職季中選秀獲味全龍第一輪指名，他仍有再次旅外打球的目標，但現階段就是努力以龍隊隊長的身分為球隊奮戰，也在今年開季前獲得球團提前換約至2028年，今年月薪達82萬，並附帶薪資條件式成長條款。中職今年共有9名球員超過年薪千萬，吉力吉撈以984萬年薪居第10名，距離千萬年薪只差一步，「我沒有多想，這是一個責任吧。必須要把球場上和私底下的事情做好，謝謝球團的肯定，也不會刻意說要怎麼樣，還是一樣的人，在做一樣的事，希望自己可以愈來愈好，也是幫助整個聯盟提升。」

吉力吉撈曾在2022、2023年蟬連全壘打王，目前也只差5轟就達成百轟里程碑，但他不去設下全壘打數目標，還以昨天6局下擊出中外野飛球為例，「昨天打一個169公里初速，仰球30幾度，那個球怎麼不會出去，但它就是沒有出去！這就是上帝的選擇，那不是我的選擇，我做到我該做的，其餘就沒有多想，其他都交給上帝。」

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