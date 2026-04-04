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日職》暴力日本火腿打線！開季8戰猛敲20轟 創洋聯最狂紀錄

2026/04/04 18:48

西川遙輝。（資料照，記者林正堃攝）西川遙輝。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天靠老將西川遙輝、野村佑希各敲一發三分砲，幫助日本火腿在主場以6比3擊敗歐力士猛牛。火腿隊收下3連勝，而火腿打線開季8戰狂敲20發全壘打，創太平洋聯盟最多紀錄，超越1991年西武獅開季8戰19轟的表現。

歐力士打線首局靠宗佑磨的陽春砲，以及中川圭太的適時安打攻進2分。火腿打線5局下突破歐力士先發右投九里亞蓮，擔任開路先鋒的火腿33歲老將西川遙輝擊出右外野超前三分砲，火腿以3比2逆轉戰局。

6局上火腿一壘手清宮幸太郎發生守備失誤掉1分，讓歐力士追平戰局。7局下野村佑希擊出超前三分彈，幫助火腿要回領先。火腿最終逆轉贏球收下3連勝。

根據《體育日本》報導，火腿打線開季8戰就累積20發全壘，追平1985年阪神虎的日職開季最速20轟紀錄。該年賽季，阪神虎打線締造單季219轟的壯舉。

火腿先發投手達孝太主投5.2局失3分2分自責無關勝敗。火腿左投上原健太中繼1局無失分摘勝，柳川大晟1局無失分收本季首次救援成功；歐力士先發投手九里亞蓮主投6局失3分無關勝敗，山崎颯一郎中繼0.2局失3分吞本季首敗。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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