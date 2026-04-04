TPBL》謝亞軒決勝節關鍵三分彈 率特攻終結夢想家聯盟最長9連勝

謝亞軒。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕中信特攻今天靠著本土射手謝亞軒在決勝節轟進關鍵三分彈，全場飆進5顆三分球、拿19分，終場108：104 擊敗福爾摩沙夢想家，勝率重返5成。夢想家9連勝告終，無緣再將聯盟最長連勝紀錄往上堆高。

今天比賽以前，夢想家擁有傲視各隊的35.1%三分球命中率，場均可轟進12.1顆三分彈，且每場平均得分達100.9分，是7隊唯一得分破百隊伍，成為他們屢戰屢勝的關鍵，從2月1日開始的連9場比賽都贏球，締造聯盟新紀錄。

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蔣淯安在上半場火力全開，三分球6投5中，攻下21分，加上忻沃克拿13分，夢想家以55：48領先中信特攻，而特攻只有內馬的13分是全隊唯一得分達雙位數，且團隊投籃命中率僅38.9％，不如對手的47.5％。

進入下半場，雙方多次互有領先，但特攻靠著謝亞軒在決勝最後3分30秒投進突破僵局的三分球，率隊取得97：94領先，接著阿巴西、內馬上籃得手，謝亞軒在剩下1分40秒再次投進三分彈，將分差擴大至7分。

夢想家靠著洋將霍爾曼的三分彈，以及湯普金斯剩8秒的外圍出手命中，將比分追近到只差1分，讓比賽出現懸念，但特攻貝奇第二罰沒進，阿巴西搶下關鍵籃板，且兩罰命中，勝負就此定調。

特攻6人得分達雙位數，替補的謝亞軒三分球9投5中，其中有3顆來自決勝節，拿到19分為全隊本土最高，內馬進帳23分、10籃板，飛克挹注15分、13籃板，林韋翰有12分、5助攻，貝奇13分、10籃板入袋，阿巴西繳出10分、8助攻、5籃板、2抄截。

蔣淯安轟進5顆三分球，拿夢想家全隊最高29分，忻沃克進帳18分，湯普金斯17分，林俊吉、霍爾曼各有14分，但團隊發生多達20次失誤種下敗因。

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