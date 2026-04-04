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中職》曾仁和與一軍先發的距離... 葉總笑說：「還沒到150吧！」

2026/04/04 17:27

味全龍投手曾仁和。（資料照，記者廖耀東攝）味全龍投手曾仁和。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕31歲右投曾仁和今年轉戰味全龍，今天也隨一軍練球，而被問及他何時能在一軍先發，總教練葉君璋指出時間點應落在4月中過後。只是當媒體詢問目前曾仁和距離一軍先發是還欠缺了什麼時，葉總笑說：「還沒到150（公里）吧！」

曾仁和在2013年8月以170萬美元簽約金及學費加盟美職小熊隊，並在2017年9月成為第14位升上大聯盟的台灣球員，而後於2021年參加中職季中選秀獲樂天桃猿第3指名，去年季後則未獲桃猿放在60人保留名單，今年他以月薪40萬轉戰味全龍。

在「龍之子」徐若熙轉戰日職軟銀鷹後，龍隊期待曾仁和是可以加強先發輪值的本土投手，只是他在春訓兩度因傷暫停訓練，本週二在二軍對樂天用67球中繼4局被打6支安打，失3分都不是責失，但承擔敗投。曾仁和今天出現在一軍隨隊名單中，葉總表示，「這樣投手教練比較好觀察，因為他隨時會在一軍先發，可能這樣比較好，加上他也是滿資深的，可能就會跟著一軍。」

由於曾仁和的球速一直受到外界注目，葉總也以開玩笑的方式「還沒到150吧」，來回答媒體他目前距離在一軍先發還欠缺的部分。不過葉總隨後強調，「我覺得他是差不多了，現在要先發也是可以，但等到他對自己更能夠掌握，我覺得會更好。畢竟他春訓有兩次因為身體狀況停下來，有點延長春訓的概念。」

對於目前狀況，曾仁和則表示，目前最快球速在145公里左右，自評投球機制「已經有校正回來了」。

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