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TPBL》夢想家無緣10連勝堆高聯盟紀錄 簡浩：這場比賽我要扛

2026/04/04 17:40

夢想家主帥簡浩。（記者林正堃攝）夢想家主帥簡浩。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕福爾摩沙夢想家今天激戰到最後一刻以104：108不敵中信特攻，聯盟最長9連勝紀錄畫下句點，對此主帥簡浩主動扛責：「這場比賽我要扛！」

今天比賽以前，夢想家擁有傲視各隊的35.1%三分球命中率，場均可轟進12.1顆三分彈，且每場平均得分達100.9分，是7隊唯一得分破百隊伍，成為他們屢戰屢勝的關鍵，從2月1日開始的連9場比賽都贏球，締造聯盟新紀錄。

對於夢想家此戰激戰到最後一刻吞敗，無緣再將連勝往上堆高，簡浩表示，「其實我一直跟球員講，就是一場一場來，不要想連勝，連勝或連敗都一樣，就是好好準備下一場，完全專注當下的比賽。」

只是沒能拿下勝利，簡浩認為責任在他身上，「這場比賽我要扛，因為練球沒到以往的強度，球隊在上禮拜連打兩場，所以多給球員休息時間，導致練球沒準備好，今天一開始也有點鬆懈，在防守、進攻的執行策略沒做好，而我在比賽中也要做改變，但我卻沒能做好應變方式，所以是我的問題。」

至於攻下29分的蔣淯安則認為最後卡位沒做好，讓阿巴西搶到關鍵進攻籃板，但每場失利都有值得學習的地方，最重要的是要汲取經驗。

夢想家蔣淯安。（記者林正堃攝）夢想家蔣淯安。（記者林正堃攝）

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