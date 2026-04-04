自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》「前龍王」落難！王維中挨劉基鴻3分砲、5局突大雨跑回休息室

2026/04/04 18:33

王維中。（記者塗建榮攝）王維中。（記者塗建榮攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕王維中今年從味全龍轉戰台鋼雄鷹，披上新戰袍初登板就回到熟悉的天母球場對上老東家，只是他一開局就控球不穩投出保送，雖保住1局下的失分危機，但2局下先失1分，3局下又遭劉基鴻3分砲在內的4分重擊，上演「前龍王落難記」，而5局下雖登板續投，卻因突如其來的大雨，比賽宣告暫停，台鋼以0：5落後味全。

33歲左投王維中在2020年中職季中選秀獲味全龍以狀元籤選中，累計5季一軍出賽122場貢獻12勝和26次中繼成功後，在2025年季後未獲龍隊放在60人保留名單，一度成為熱議話題，如今他在以月薪60萬元轉戰台鋼後，今天披鷹袍首戰就是對老東家的話題之戰。

只可惜昔日有「龍王」稱號的王維中未能上演「王子復仇記」，反而遭到前隊友重擊，只投3局就被敲6支安打失5分，另送出2次保送和1次三振。除了劉基鴻在3局下本季首轟出爐，昨役開轟的21歲劉俊緯前兩打席分別敲出二壘和三壘安打，對王維中打得相當紮實。

王維中4局下續投回穩，以外野高飛球和兩個內野滾地球，繳出此役首個三上三下半局。龍隊先發投手梅賽鍶繳出5局無失分好投，但王維中5局下準備續投時，天母球場突降大雨，現場也拉起帆布，跑回休息室時累計4局被敲6支安打失5分、用球數68球。

王維中、劉時豪搭檔。（記者塗建榮攝）王維中、劉時豪搭檔。（記者塗建榮攝）

味全龍劉基鴻敲三分砲。（記者塗建榮攝）味全龍劉基鴻敲三分砲。（記者塗建榮攝）

味全龍劉基鴻敲三分砲。（記者塗建榮攝）味全龍劉基鴻敲三分砲。（記者塗建榮攝）

天母球場現場下起大雨。（記者塗建榮攝）天母球場現場下起大雨。（記者塗建榮攝）

天母球場現場下起大雨。（記者塗建榮攝）天母球場現場下起大雨。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中