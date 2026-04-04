中職》「前龍王」落難！王維中挨劉基鴻3分砲、5局突大雨跑回休息室

王維中。（記者塗建榮攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕王維中今年從味全龍轉戰台鋼雄鷹，披上新戰袍初登板就回到熟悉的天母球場對上老東家，只是他一開局就控球不穩投出保送，雖保住1局下的失分危機，但2局下先失1分，3局下又遭劉基鴻3分砲在內的4分重擊，上演「前龍王落難記」，而5局下雖登板續投，卻因突如其來的大雨，比賽宣告暫停，台鋼以0：5落後味全。

33歲左投王維中在2020年中職季中選秀獲味全龍以狀元籤選中，累計5季一軍出賽122場貢獻12勝和26次中繼成功後，在2025年季後未獲龍隊放在60人保留名單，一度成為熱議話題，如今他在以月薪60萬元轉戰台鋼後，今天披鷹袍首戰就是對老東家的話題之戰。

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只可惜昔日有「龍王」稱號的王維中未能上演「王子復仇記」，反而遭到前隊友重擊，只投3局就被敲6支安打失5分，另送出2次保送和1次三振。除了劉基鴻在3局下本季首轟出爐，昨役開轟的21歲劉俊緯前兩打席分別敲出二壘和三壘安打，對王維中打得相當紮實。

王維中4局下續投回穩，以外野高飛球和兩個內野滾地球，繳出此役首個三上三下半局。龍隊先發投手梅賽鍶繳出5局無失分好投，但王維中5局下準備續投時，天母球場突降大雨，現場也拉起帆布，跑回休息室時累計4局被敲6支安打失5分、用球數68球。

王維中、劉時豪搭檔。（記者塗建榮攝）

味全龍劉基鴻敲三分砲。（記者塗建榮攝）

味全龍劉基鴻敲三分砲。（記者塗建榮攝）

天母球場現場下起大雨。（記者塗建榮攝）

天母球場現場下起大雨。（記者塗建榮攝）

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