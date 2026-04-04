PLG》盧峻翔缺陣 葛拉漢準大三元率領航猿輕取洋基收對戰5連勝

葛拉漢。（PLG提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕PLG桃園領航猿今在洲際迷你蛋迎戰洋基工程，團隊6人得分超過雙位數，葛拉漢繳25分準大三元，以124：103收下對戰5連勝。

領航猿因桃園巨蛋整修必須易地舉辦賽事，繼先前在板橋體育館舉辦主場賽事後，今來到洲際迷你蛋進行週末2連戰，領航猿季前曾受夢想家邀請來參與簡浩的引退賽，上次在這座球場進行例行賽已經要追溯至2024年5月12日，洋基工程則是隊史首度在這座球場出賽。

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領航猿一哥盧峻翔今因傷勢缺陣，不過團隊前兩節外線20投8中，葛拉漢飆進3記三分球拿下17分，加上伯朗挹注16分，打完前兩節以66：46領先洋基，洋基狀元葉惟捷前役因傷缺陣，今回歸首節就因被白曜誠打到臉一度退場，前兩節攻下5分，新成員美籍前鋒柯麥隆拿下全隊最高16分。

易籃後，洋基工程靠葉惟捷單節拿下11分在末節開始前追到75：91，不過領航猿決勝節開局就靠李家慷、葛拉漢的外線破網再度擴大領先，接下來譚傑龍也注入外圍火力，以21分差無懸念捍衛「主場」。

葛拉漢今繳出25分、10籃板、9助攻準大三元，伯朗22分、7籃板，李家慷挹注18分，關達祐12分，阿提諾11分，白曜誠進帳10分，洋基工程以柯麥隆21分最佳，葉惟捷拿下19分，陳昱瑞17分。

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