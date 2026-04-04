TPBL》在台灣打3年的雲豹洋將克羅馬 達成2000分里程碑

克羅馬。（雲豹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園雲豹今全場投進本季新高的18顆3分球，此外，克羅馬攻下全場最高21分，完成在台灣的2000分里程碑，終場以105:74大勝高雄海神。

克羅馬在2023年加盟T1聯盟的雲豹後就成為球隊主力攻擊手，該年球季攻下643分，也是聯盟得分王，上一季克羅馬於TPBL聯盟面對更多對手依舊展現優異火力單季拿下744分，再度奪得得分王獎項，此戰結束後，他本季已攻下628分，場均得分依舊是高檔的24.2分，在出賽超過20場的球員中排名榜首。

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「我很感恩可以來台灣打球打這麼久，今年已經是第3年了，但比起個人成績與獎項，我比較重視團隊一直進步，今天雖然完成2000分里程碑，但明天還有一場比賽，我還是保持相同的想法，要專注在比賽上。」克羅馬說。

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）談起前幾週賽況時，認為其實球隊從上禮拜開始，全隊的反饋就很好，大家也都很努力在訓練，身體狀況回到想要的狀態，所以前幾週的賽事結果就是一個過程，至於今天能夠獲勝的關鍵，他說：「我們上半場防守的不錯，但下半場做得更好。」

由於球隊全場都保持領先，高錦瑋在第4節僅上場11秒，對於自己前3節能夠投進6顆3分球，全場攻下18分，他說：「其實就跟以前一樣，在平常就是保持良好的訓練、上場後保持好的信心，隊友傳給我以後，就果斷出手。」

包含小高與克羅馬在內，雲豹此戰有6人得分上雙，迪亞洛（Cheick Diallo）10分、15籃板、3阻攻、林信寬與米勒（Malcolm Miller）各攻下12分、莊博元10分。

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