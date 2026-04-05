日職》台灣四番林安可連7場敲安 前西武GM評優缺點：不適應左投滑球

林安可。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅台灣好手林安可開季連7場敲安，目前打擊率為2成59。前西武獅總管渡邊久信認為，林安可的擊球品質極佳，但對左投的滑球還不太適應。

截至昨天為止，近期擔任球隊四番的林安可，開季至今出賽7場，共27打數敲7安，包含4支二壘安打，進帳3分打點，打擊率2成59，整體攻擊指數（OPS）為0.718，另吞7次三振，選到1次保送、還挨了1次觸身球。

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目前擔任《日刊體育》評論員的渡邊久信談及林安可的表現，認為目前對林安可來說壓力不小，因為原本的洋砲T.奈文（Tyler Nevin）缺陣，才讓林安可被排在第四棒，「其實教練團應該也想讓他在像第6棒這樣更輕鬆的位置出賽。老實說，台灣職棒的投手水準還是比日本投手低一些，所以現階段，至少在開季第一輪對戰期間，應該讓他多上場、多站上打席。只是看影片是無法掌握的，實際在打席上的感覺最重要。」

渡邊久信說，目前林安可幾乎每場都是4打數1安打，「對投手來說，這樣的成績並不算特別可怕。關鍵在於教練團能忍耐到什麼程度，像是曾經效力千葉羅德的萊爾德（Brandon Laird）、或是日本火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes），一開始表現也很不少，三振很多，但某個時機點之後就開始不斷開轟。」

「以安可來說，他的安打不是那種運氣球，而是擊球品質極佳、非常紮實的強勁安打，這明顯是正面的材料。」渡邊久信說，林安可的擊球初速很快，幾乎都是拉打的安打，看起來是鎖定自己比較好掌握的球路，「對左投的滑球還看不太清楚，但他本來就是一名廣角打法的打者。只要逐漸適應，就能打向各個方向，到時候，4打數1安會變成4打數2安，甚至是1安加1次保送。一旦達到那樣的狀況，只要有那種擊球初速，安可就會變得很可怕。」

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